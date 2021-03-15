В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:0.
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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