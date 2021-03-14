Далеко не самым высоким уровнем популярности у почитателей английского футбола в воскресной программе 28 тура Английской Премьер-лиги будет пользоваться матч между представителем группы преследователей «Манчестер Сити» в лице «Лестера» и явным аутсайдером турнирной таблицы – «Шеффилд Юнайтед».

«Лестер»

Команда Брэндана Роджерса удивила своих поклонников в негативном ключе, когда сенсационно прекратила свои выступления в Лиге Европы УЕФА, уже на стадии 1/16 финала уступив пражской «Славии» (0:2, по сумме двух матчей). С другой стороны, «лисы» после этого трагичного происшествия получили неплохой бонус в виде возможности сконцентрировать все внимание исключительно на чемпионате, являясь по сути единственным коллективом на данный момент среди участников чемпионской гонки с подобной опцией.

И, надо сказать, очень даже вовремя подоспела эта возможность немного перевести дух. «Лестер» не успел отойти от вылета из еврокубков, как его тут же шокировал лондонский «Арсенал» на «Кинг Пауэр Стэдиум» (1:3), после чего последовала еще и подсечка от представителя нижней половины турнирной таблицы – «Бернли» (1:1). Хоть как-то ситуация выровнялась для команды Роджерса в игре против «Брайтона» (2:1), но, если уже говорить без лишней скромности, после двух предыдущих и следующего матчей, у «Лестера» должно было быть +9, а не, в лучшем случае, +7 очков. Казалось бы, не велика потеря, но конкуренты будут спрашивать за каждый недостающий балл.

«Шеффилд Юнайтед»

Соперник по предстоящей игре для «лис» календарем был подобран превосходный. «Клинки» в этом сезоне являются донором очков для всех команд группы лидеров, кроме «Манчестер Юнайтед», в матче против которого (2:1) они добились 25% от общего числа своих побед (4). Определенное улучшение ситуации у «Шеффилд Юнайтед» намечалось в начале года, однако затем они вновь вернулись к серии поражений, и с каждой новой неудачей все быстрее приближают момент наступления своего досрочного понижения в классе.

Расстояние до ближайшей команды не из зоны вылета составляет целых 14 очков, что в условиях оставшихся 10 матчей до конца сезона просто не оставляет подопечным Пола Хекингботтома шансов не проводить борьбу даже с достаточно сильными коллективами. Дотянуть до матчей с прямым конкурентами не выйдет, так как их числа остались в календаре лишь «Брайтон» и «Ньюкасл Юнайтед». Следовательно, либо «клинки» совершают волевое усилие, либо вылетают с позором.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Шеффилд Юнайтед», и завершилась победой «Лестера» со счетом 2:1.

У «Лестера» не все так однозначно с матчами против лидирующей группы команд на своем поле, однако с соперниками из нижней половины турнирной таблицы «лисы» достигают своего достаточно спокойным образом. Добавить к этому можно и удачное сочетание прагматичной игры в атаке, к которой добавляется надежность в обороне.

Текущий сезон отмечает неудачной игрой «Шеффилд Юнайтед» на аренах практически любых по уровню соперников, а единственный гостевой успех так и остается на счету того самого поединка против «Манчестер Юнайтед». При этом, «клинки» не могу забить на выезде уже три матча кряду.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмайхель – Эванс, Фофана, Амарти – Ндиди – Кастань, Тилеманс, Тавареш, Перейра – Варди, Ихеаначо.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл – Брайан, Ампаду, Болдок – Стивенс, Флек, Норвуд, Ландстрем, Богл – Макголдрик, Шарп.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке коллектив Роджерса не станет избегать возможности обозначить свое превосходство еще по ходу первого тайма. В таких условиях, ставка «Фора. Лестер. 1-й тайм (-0,5)» за 2,10 от Favbet выглядит достойным предложением.



14 марта, воскресенье