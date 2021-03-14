28-й тур
Лестер
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер уничтожил Шеффилд, Ихеаначо оформил хет-трик

Хозяева отправили в ворота соперников пять безответных мячей

  • 14.03.2021 17:57
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Лестер уничтожил Шеффилд, Ихеаначо оформил хет-трик
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома разгромил «Шеффилд» со счетом 5:0. 24-летний нигерийский форвард Келечи Ихеаначо оформил хет-трик.

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0
Голы: Ихеаначо, 39, 69, 78, Перес, 64, Ампаду, 80, автогол

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Перес (Лешабела, 81), Фофана, Ихеаначо, Варди.
«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Болдок, Башем, Брайан, Стивенс, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Берк (Муссе, 63), Флек, Ампаду, Шарп.
Предупреждения: Брайан (74), Ландстрем (88).

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Источник — Sport.ua

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