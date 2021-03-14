Лестер уничтожил Шеффилд, Ихеаначо оформил хет-трик

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома разгромил «Шеффилд» со счетом 5:0. 24-летний нигерийский форвард Келечи Ихеаначо оформил хет-трик.
«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 5:0
Голы: Ихеаначо, 39, 69, 78, Перес, 64, Ампаду, 80, автогол
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Перес (Лешабела, 81), Фофана, Ихеаначо, Варди.
«Шеффилд Юнайтед»: Рэмсдейл, Болдок, Башем, Брайан, Стивенс, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Берк (Муссе, 63), Флек, Ампаду, Шарп.
Предупреждения: Брайан (74), Ландстрем (88).
Источник — Sport.ua
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