Оценки матча Заря – Динамо. Лучший игрок – Сидорчук, автор красивого гола

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 18-го тура УПЛ

  • 14.03.2021 19:44
  • 1485 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки матча Заря – Динамо. Лучший игрок – Сидорчук, автор красивого гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 18-го тура УПЛ «Заря» – «Динамо» (0:2).

Наиболее высокую оценку (7.5) получил Сергей Сидорчук, автор красивого гола.

Оценки Sport.ua за матч «Заря» – «Динамо» – 0:2:

  

Замены «Зари»: Шахаб – 5,5; Иванисеня – 6,0; Хомченовский – б/о; Громов – б/о; Цыганикс – б/о.

Замены «Динамо»: Андриевский – 6,0; Родригес – 6,0; Супряга – б/о; Леднев – б/о; Шепелев – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 20:01
    0
    Всегда его критиковал за тупые удары! Но сегодня дал, так дал... Молодец
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 20:01
    0
    Всегда его критиковал за тупые удары! Но сегодня дал, так дал... Молодец
    Ссылка
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