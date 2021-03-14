ВИДЕО. Лучший гол года? Сидорчук разрядил пушку, забив мяч под перекладину

Киевское «Динамо» победило луганскую «Зарю» в матче 18-го тура со счетом 2:0

  • 14.03.2021 18:49
  • 7631 просмотр
  • 20 комментариев
ВИДЕО. Лучший гол года? Сидорчук разрядил пушку, забив мяч под перекладину
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Динамо» (0:2).

У киевлян во втором тайме Сергей Сидорчук разрядил пушку, забив мяч под перекладину.

ГОЛ! 0:2. Сергей Сидорчук, 59 мин.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Local78
    online
      Local78, 14.03.2021 20:01
    0
    Слід відмітити також Шапаренка, відмінно подав під удар Сидорчука. Класний гол!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 19:55
    0
    Классный гол
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 14.03.2021 19:46
    0
    Круто, сколько он там бил во воробьям в похожих моментах раньше. Молодец с 25 раза наконец получилось
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 14.03.2021 19:44
    +3
    Супер. В 1988 році я вперше побачив татий розиграш кутового збірною ФРН, Літбарськи подавав, а Мотеус пробивав, але голів не було, а наші, виявляється кращі за німців.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 14.03.2021 19:41
    -4
    Вратарский гол. Такое стыдно серьезному воротнику пускать.
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    katun2
    online
      katun2, 14.03.2021 19:36
    0
    Бомба, пушка, ракета!!!
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    Predator
    online
      Predator, 14.03.2021 19:30
    -2
    У беседки покруче будет
    Ссылка
    dazo43
    online
      dazo43, 14.03.2021 19:28
    -1
    https://youtu.be/cPOOVhZJLnY - Супер
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 14.03.2021 19:25
    -1
    avk2307, 14.03.2021 19:23
    Так есть ветка гола Соломона.
    Там и коментируй, вот же хейтер
    Нешанованый,название статьи прочти,а иотом куйню пиши!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.03.2021 19:23
    -1
    Сергей Заскаль, 14.03.2021 19:20
    Таких голов много(действительно классный удар),а вот гол Соломона и всего Шахтёра-это действительно неординарный шедевр!
    Так есть ветка гола Соломона.
    Там и коментируй, вот же хейтер
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 14.03.2021 19:20
    -10
    Таких голов много(действительно классный удар),а вот гол Соломона и всего Шахтёра-это действительно неординарный шедевр!
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.03.2021 19:19
    +9
    Схожий гол Динамо уже забивало (здається де Пена) і такі удари час від часу повторюють. Так, що це не випадковий удар, а більш-менш награний на тренуваннях.
    Загалом молодці! Доволі впевнена перемога!
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 14.03.2021 19:18
    -11
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 14.03.2021 19:18
    +1
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.03.2021 19:17
    -1
    Напоминает мяч Зидана за Юве, не помню против кого
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.03.2021 19:14
    +6
    Радует, что украинские футболисты начали активно трудиться на техникой исполнения ударов.
    Каждый тур радует шикарными ударами с любой позиции, голы красавцы каждый тур.
    -
    Вообще у каждого футболиста должен быть набор любимых ударов. Бить по воротам должны уметь все.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.03.2021 19:13
    +15
    Дуже рідкий м'яч, зльоту з кутового....лайк
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 14.03.2021 19:12
    +13
    Классный с лета голешник зарядил !!!!!! Красава!!!!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 19:09
    +13
    Норм корпус положил, молодец!
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 14.03.2021 19:05
    +15
    Отличный гол. Пусть отрабатывает на тренировках.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 14.03.2021 19:13
    +15
    Дуже рідкий м'яч, зльоту з кутового....лайк
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 14.03.2021 19:05
    +15
    Отличный гол. Пусть отрабатывает на тренировках.
    Ссылка
    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 14.03.2021 19:12
    +13
    Классный с лета голешник зарядил !!!!!! Красава!!!!!!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.03.2021 19:09
    +13
    Норм корпус положил, молодец!
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 14.03.2021 19:19
    +9
    Схожий гол Динамо уже забивало (здається де Пена) і такі удари час від часу повторюють. Так, що це не випадковий удар, а більш-менш награний на тренуваннях.
    Загалом молодці! Доволі впевнена перемога!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.03.2021 19:14
    +6
    Радует, что украинские футболисты начали активно трудиться на техникой исполнения ударов.
    Каждый тур радует шикарными ударами с любой позиции, голы красавцы каждый тур.
    -
    Вообще у каждого футболиста должен быть набор любимых ударов. Бить по воротам должны уметь все.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 14.03.2021 19:44
    +3
    Супер. В 1988 році я вперше побачив татий розиграш кутового збірною ФРН, Літбарськи подавав, а Мотеус пробивав, але голів не було, а наші, виявляється кращі за німців.
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 14.03.2021 19:18
    +1
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 14.03.2021 20:01
    0
    Слід відмітити також Шапаренка, відмінно подав під удар Сидорчука. Класний гол!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 14.03.2021 19:55
    0
    Классный гол
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 14.03.2021 19:46
    0
    Круто, сколько он там бил во воробьям в похожих моментах раньше. Молодец с 25 раза наконец получилось
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 14.03.2021 19:36
    0
    Бомба, пушка, ракета!!!
    Ссылка
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