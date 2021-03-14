ВИДЕО. Лучший гол года? Сидорчук разрядил пушку, забив мяч под перекладину

14 марта прошел поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Динамо» (0:2).
У киевлян во втором тайме Сергей Сидорчук разрядил пушку, забив мяч под перекладину.
ГОЛ! 0:2. Сергей Сидорчук, 59 мин.
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Источник — Sport.ua
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Там и коментируй, вот же хейтер
Там и коментируй, вот же хейтер
Загалом молодці! Доволі впевнена перемога!
Каждый тур радует шикарными ударами с любой позиции, голы красавцы каждый тур.
-
Вообще у каждого футболиста должен быть набор любимых ударов. Бить по воротам должны уметь все.
Загалом молодці! Доволі впевнена перемога!
Каждый тур радует шикарными ударами с любой позиции, голы красавцы каждый тур.
-
Вообще у каждого футболиста должен быть набор любимых ударов. Бить по воротам должны уметь все.
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