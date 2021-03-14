28-й тур
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Троссар принес Брайтону победу над Саутгемптоном

Гости добыли три очка в поединке 28-го тура АПЛ

  • 14.03.2021 16:22
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Троссар принес Брайтону победу над Саутгемптоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

Решающий гол на 56-й минуте встречи забил 26-летний бельгийский игрок гостей Леандро Троссар.

«Саутгемптон» — «Брайтон» — 1:2
Голы: Адамс, 27 — Данк, 16, Троссар, 56

«Саутгемптон»: Форстер, Бертран, Вестергор, Уокер-Питерс, Беднарек, Диалло, Армстронг (Нлундулу, 87), Телла (Дженепо, 68), Уорд-Проуз, Минамино (Редмонд, 65), Адамс.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Велтман, Берн (Зекири, 46), Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Троссар (Модер, 86), Мопе, Уэлбек (Проппер, 77).

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Источник — Sport.ua

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