Троссар принес Брайтону победу над Саутгемптоном

В поединке 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.
Решающий гол на 56-й минуте встречи забил 26-летний бельгийский игрок гостей Леандро Троссар.
«Саутгемптон» — «Брайтон» — 1:2
Голы: Адамс, 27 — Данк, 16, Троссар, 56
«Саутгемптон»: Форстер, Бертран, Вестергор, Уокер-Питерс, Беднарек, Диалло, Армстронг (Нлундулу, 87), Телла (Дженепо, 68), Уорд-Проуз, Минамино (Редмонд, 65), Адамс.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Велтман, Берн (Зекири, 46), Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума, Троссар (Модер, 86), Мопе, Уэлбек (Проппер, 77).
Источник — Sport.ua
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