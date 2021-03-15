В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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