27-й тур
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барса и Реал все ближе. Атлетико в большинстве не сумел переиграть Хетафе

Но и сам не пропустил, продлив невероятную серию

  • 13.03.2021 23:58
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Барса и Реал все ближе. Атлетико в большинстве не сумел переиграть Хетафе
© ФК Атлетико Мадрид

В 27-м туре  чемпионата Испании «Атлетико» впервые с 2013 года не сумел переиграть «Хетафе» в рамках Ла Лиги и потерял важные очки.

Стоит отметить, что «Хетафе» не может поразить ворота «Атлетико» в 19 матчах подряд.

В двух других матчах также зафиксированы ничейные исходы. «Реал» переиграл «Эльче» и сократил отставание от «Атлетико» до шести пунктов. «Барселона» после этого тура может подобраться к «матрасникам» на расстояние в 4 очка.

Чемпионат Испании. 27-й тур

«Хетафе» – «Атлетико» – 0:0

«Хетафе» – Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).
«Атлетико» – Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.
Удаление: Ньом - «Хетафе» (70).

«Алавес» – «Кадис» – 1:1 
Голы: 1:0 – 36, пенальти Хоселу, 1:1 – 84, пенальти Алекс Фернандес.

«Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0

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Источник — Sport.ua

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