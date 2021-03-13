Барса и Реал все ближе. Атлетико в большинстве не сумел переиграть Хетафе

В 27-м туре чемпионата Испании «Атлетико» впервые с 2013 года не сумел переиграть «Хетафе» в рамках Ла Лиги и потерял важные очки.
Стоит отметить, что «Хетафе» не может поразить ворота «Атлетико» в 19 матчах подряд.
В двух других матчах также зафиксированы ничейные исходы. «Реал» переиграл «Эльче» и сократил отставание от «Атлетико» до шести пунктов. «Барселона» после этого тура может подобраться к «матрасникам» на расстояние в 4 очка.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Хетафе» – «Атлетико» – 0:0
«Хетафе» – Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).
«Атлетико» – Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.
Удаление: Ньом - «Хетафе» (70).
«Алавес» – «Кадис» – 1:1
Голы: 1:0 – 36, пенальти Хоселу, 1:1 – 84, пенальти Алекс Фернандес.
«Осасуна» – «Вальядолид» – 0:0
Источник — Sport.ua
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