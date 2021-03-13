27-й тур
Реал Мадрид
2 : 1
Эльче
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Реал вырвал победу над Эльче, Бензема сделал дубль

Команда Зинедина Зидана додавила соперника в компенсированное время

  • 13.03.2021 19:17
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Ла Лига. Реал вырвал победу над Эльче, Бензема сделал дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Реал» в 27-м туре Ла Лиги одержал тяжелую волевую победу над «Эльче». Победный гол Карим Бензема забил в компенсированное ко втором тайму времени.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин на поле в сегодняшнем матче не появился.

«Реал» - «Эльче» - 2:1
Голы: Бензема 73, 90+1 – Кальво 61

«Реал» Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.

«Эльче» – Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).

Предупреждения: Бензема (37), Каррильо (69).

Благодаря этой победе «Рал» набрал 57 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» остался 17-м с 24 баллами.

Вчера «Валенсия» минимально проиграла «Леванте» - 0:1.

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Источник — Sport.ua

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