Мадридский «Реал» на прошлых выходных сумел слегка притормозить своих соседей по городу, которые комфортно расположились на вершине турнирной таблицы, однако в последнее время теряют очки слишком уж часто для того, чтобы называть себя явными претендентами на завоевание чемпионского титула. Действующий обладатель трофея хочет наверстать упущенное в предыдущих матчах, поэтому постарается в рамках 27-го тура Ла Лиги дома взять верх над «Эльче».

«Реал»

Ни для кого не станет неожиданным тот факт, что «сливочные» в предстоящей игре не будут думать непосредственно о происходящем на поле стадиона «Альфредо ди Стефано». Финальный отсчет до ответной игры против бергамаской «Аталанты» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА уже начался. Позиции «Реала» на международной арене выглядят даже более шаткими, чем в чемпионской гонке в Испании. С учетом информации от определенных источников о том, что судьба Зинедина Зидана во главе «Реала» после этого сезона будет зависеть именно от наличия еврокубкового трофея, очевидно, что такой соперник, как «Эльче», не сильно сможет сместить акценты внимания мадридской команды.



Текущее положение «сливочных» в тройке лидеров турнирной таблицы не говорит ровным счетом ничего о ближайшем будущем команды. Два ничейных результата с прямыми конкурентами немного пошатнули позиции «Реала», но располагающаяся позади «Севилья» со своими двумя поражениями точно не могла этим воспользоваться. Превосходство мадридской команды над предстоящим оппонентом очевидно, но уже неоднократно бывало по ходу нынешнего сезона, что коллектив Зидана терял очки там, где от него этого не ожидали.

«Эльче»

Коллектив Франсиско Эскрибы в данный момент сезона находится в преддверии зоны вылета, не особо питая надежды на успех в матче против действующего чемпиона страны. Однако, «зелено-полосатые» в прошлом туре сумели отобрать очки у все той же андалузской «Севильи» (2:1), а недавнее неудачное противостояние против каталонской «Барселоны» (0:3) обеспечивает команде достаточно хороший уровень боевых кондиций. За день до конца 2020 года, «Эльче» сумел подставить подножку «Реалу» на своем поле, но в условиях гостевых поединков против «сливочных», клуб из провинции Аликанте исторически выглядит далеко не самым лучшим образом.



Перспективы у команды Эскрибы оторваться от зоны вылета есть, и они кажутся действительно хорошими. Календарь в предыдущих турах не особо предрасполагал к набору важных баллов, но в ближайшее время ситуация в этом плане не планирует становиться более благоприятной. Поэтому, «Эльче» придется бороться в каждом матче.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Эльче», и завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Реал» в домашних поединках текущего сезона, зачастую, добивается необходимых ему победных результатов. Исключение составлял неуверенный период на старте сезона, и моменты напряженной ситуации в группе Лиги чемпионов УЕФА и вылета из Суперкубка Испании.

«Эльче», в свою очередь, статусом удачливой в гостевых поединках команды точно не обладает. В лучшем случае, «зелено-белым» удается добиться ничейного результата. Но и подобное последний раз случалось еще в середине января.

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа – Менди, Начо, Варан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Родриго.

«Эльче»: Бадия – Хосема, Кальво, Верду, Барраган – Фидель, Марконе, Гути, Тете – Каррильо, Бойе.

Прогноз на матч

Мы считаем, что мадридский «Реал», держа в голове ответное противостояние против «Аталанты», добьется по ходу поединка уверенного преимущества над соперниками, но полностью свой потенциал раскрывать не станет. В таких условиях, ставка «Забьют голы в обоих таймах: только Реал Мадрид» за 2,01 от Favbet выглядит достойным предложением.

13 марта, суббота