25-й тур
Боруссия Д
2 : 0
Герта
13.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Боруссия Дортмунд обыграла Герту

Дортмундцы забили оба гола во втором тайме

  • 13.03.2021 21:44
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Бундеслига. Боруссия Дортмунд обыграла Герту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Боруссия» Дортмунд в 25-м туре Бундеслиги дома со счетом 2:0 обыграла берлинскую «Герту». Столичная команда заканчивала матч в меньшинстве.

«Боруссия» Дортмунд – «Герта» - 2:0
Голы: Брандт 54, Мукоко 90+1

«Боруссия» Дортмунд – Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.

«Герта» – Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пионтек (Альдерете, 82).

Предупреждения: Шульц (23), Зефейк (59).

Удаление: Дарида 80 (Герта)

Также сегодня «Бавария» на выезде обыграла «Вердер» 3:1.

Турнирная таблица Бундеслиги.

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Источник — Sport.ua

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