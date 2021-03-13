Бундеслига. Боруссия Дортмунд обыграла Герту

Сегодня «Боруссия» Дортмунд в 25-м туре Бундеслиги дома со счетом 2:0 обыграла берлинскую «Герту». Столичная команда заканчивала матч в меньшинстве.
«Боруссия» Дортмунд – «Герта» - 2:0
Голы: Брандт 54, Мукоко 90+1
«Боруссия» Дортмунд – Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.
«Герта» – Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пионтек (Альдерете, 82).
Предупреждения: Шульц (23), Зефейк (59).
Удаление: Дарида 80 (Герта)
Также сегодня «Бавария» на выезде обыграла «Вердер» 3:1.
Источник — Sport.ua
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