В воскресенье, 14-го марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против ковалевского «Колоса».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», арбитр изо Львова Александр Шандор даст стартовый свисток в 14:00.
«Мариуполь» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Ковалевке можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Колос».
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Источник — Sport.ua
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