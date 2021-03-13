В воскресенье, 14-го марта, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины, в котором «Мариуполь» сыграет против ковалевского «Колоса».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», арбитр изо Львова Александр Шандор даст стартовый свисток в 14:00.

«Мариуполь» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Ковалевке можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Колос».