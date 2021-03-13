ДЕНИСОВ: «Судьи вообще не изучали эпизод между Трубиным и Снурницыным»

Журналист прокомментировал ситуацию в матче УПЛ «Олимпик» – «Шахтер»

  • 13.03.2021 06:30
  • 1717 просмотров
  • 3 комментария
ДЕНИСОВ: «Судьи вообще не изучали эпизод между Трубиным и Снурницыным»
© ТК Футбол 2

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал эпизод матча 17-го тура УПЛ «Олимпик» – «Шахтер» (0:1), когда арбитр встречи Юрий Иванов отменил гол в ворота «горняков», после чего президент «Олимпика» Владислав Гельзин обрушился с критикой в адрес судейского корпуса:

«Уже много раз обсуждался отмененный гол Нкенга в ворота «Шахтера». Много было претензий к нам, что мы не заметили Додо на штанге, поэтому никакого офсайда там не было.

Давайте разложим ситуацию на три части: фол на Трубине, фол Трубина на Снурницыне и офсайд, из-за которого был отменен гол. Арбитры не смотрели эпизод Трубина со Снурницыным, они вообще это не рассматривали.

Человек, который имел доступ до переговоров арбитров, рассказал мне по большому секрету, что происходило, когда Иванов шел смотреть VAR. Если коротко говорить, то и бригада VAR, и Иванов вообще не обсуждали ситуацию Трубина со Снурницыным. Все обсуждения касались вопроса вне игры. Вот что решалось. Собственно, по этой причине и был приглашен Иванов к просмотру VAR, потому что он должен был лично посмотреть на эту ситуацию и сам принимать решение.

Одни говорили, что Трубин нарушил правила на Снурницыне, другие говорили обратное, но, повторюсь, эта ситуация Ивановым и Бойко совершенно не разбиралась.

Важно вернуться к Додо, откуда там может быть вне игры? Абсолютно верно, там был Додо, там был Снурницын, но это не был бы офсайд, если Трубин был бы на одной линии со Снурницыным. По мнению арбитров, Снурницын вмешивался в действия Трубина, и когда он упал, то именно это арбитры посчитали офсайдом.

Я до сих пор не могу разобраться в этом эпизоде, но если судить по букве закона по офсайдам, то это гол. Если изучать, кто прав в борьбе за мяч – Трубин или Снурницын, опять же спорно для меня».

ВИДЕО. Незасчитанный гол Нкенга, 38 мин.

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Источник — Денисов Time

(4 голоса)

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Комментарии
    zaza1986
      zaza1986, 13.03.2021 07:28
    0
    Cui bono?, Cui prodest?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 13.03.2021 07:26
    +2
    Евгений Кедров, 13.03.2021 06:57
    Эх, были люди в наше время... Забитые божьей рукой голы засчитывались (вечная память Диего!), а сейчас на пустом месте возню устраивают. Ну какой при угловом может быть офсайд? Вижу цель - не вижу препятствий!
    Так самое смешное, что он признал, что гол чистый. А моё мнение, что там и фол со стороны Трубина однозначный.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.03.2021 06:57
    +5
    Эх, были люди в наше время... Забитые божьей рукой голы засчитывались (вечная память Диего!), а сейчас на пустом месте возню устраивают. Ну какой при угловом может быть офсайд? Вижу цель - не вижу препятствий!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 13.03.2021 06:57
    +5
    Эх, были люди в наше время... Забитые божьей рукой голы засчитывались (вечная память Диего!), а сейчас на пустом месте возню устраивают. Ну какой при угловом может быть офсайд? Вижу цель - не вижу препятствий!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 13.03.2021 07:26
    +2
    Евгений Кедров, 13.03.2021 06:57
    Эх, были люди в наше время... Забитые божьей рукой голы засчитывались (вечная память Диего!), а сейчас на пустом месте возню устраивают. Ну какой при угловом может быть офсайд? Вижу цель - не вижу препятствий!
    Так самое смешное, что он признал, что гол чистый. А моё мнение, что там и фол со стороны Трубина однозначный.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 13.03.2021 07:28
    0
    Cui bono?, Cui prodest?
    Ссылка
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