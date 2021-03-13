ДЕНИСОВ: «Главное для Шахтера и Динамо – попасть в ЛЧ, и можно хорошо жить»

Украинские команды дружно проиграли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

  • 13.03.2021 02:16
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ДЕНИСОВ: «Главное для Шахтера и Динамо – попасть в ЛЧ, и можно хорошо жить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал неудачи украинских команд в Лиге Европы:

«Поговорим о «Шахтере» и «Динамо». Многие сегодня говорят: «Да зачем нужна Лига Европы? Нужно выигрывать чемпионат». На самом деле, с этим тоже сложно не согласиться – чемпионат важен и для «Шахтера», и для «Динамо». Важен в том плане, что это лишь средство. Настоящая цель – не золотые медали чемпионата, а попадание в Лигу чемпионов, где автоматом можно хорошо жить.

«Шахтер» жил на деньги с Лиги чемпионов последние несколько лет. Эти деньги и на запах, и на вкус уже есть и у киевского «Динамо» в этом сезоне. И, наверное, в планах «Динамо» будет продолжать эту замечательную традицию, родившуюся в этом сезоне, когда клуб спустя годы смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Лига Европы сейчас украшает сезон, но наши соперники – как «Вильярреал», так и «Рома», украинские клубы не заметили. Вот это самое печальное, и то, что разочаровало больше всего. Разочаровала игра «Динамо» на Олимпийском, разочаровал и «Шахтер» в игре с «Ромой».

Это не та «Рома», которую «Шахтер» обыгрывал 10 лет назад еще с Луческу. Это не та «Рома», которой «Шахтер» уступил в двухматчевом противостоянии, когда главным тренером был Фонсека. «Рома» мне абсолютно не понравилась. Но я скажу больше – «Шахтер» мне не понравился куда больше. И 10 лет назад, и «Шахтер» с Фонсекой мне нравился гораздо больше. Вопрос не в отдельных исполнителях, вопрос в желании и огне в глазах. Этого огня у футболистов в глазах не было. Кто и почему этому стал причиной – здесь факторов очень много. 

Все, что я говорил неделю назад, можно спокойно приложить к любому календарному матчу «Шахтера». Причин будет масса – и Каштру, которого сегодня хотят отправить в отставку, это и игроки, которых называют ветеранами и требуют с них тянуть так, как они тянули раньше. Это и молодые игроки, которые явно сейчас не выглядят теми горячими талантами, на которые мы смотрели год назад. То есть, по сути, откатилась вся команда. И это действительно нужно называть прямым словом – кризис. Вот такие у меня мысли касательно «Шахтера» в 2021 году. 

Если говорить о «Динамо», то, что они сделали в этом сезоне в еврокубках – с них уже спрос ниже. С «Шахтера» спрос выше, потому что там больше инвестиций, и потенциал приобретенных игроков кажется круче. Они смотрят в сторону Европы, а европейские клубы смотрят на них. Поэтому спрос выше. «Шахтер» нас к этому приучал, потому в плохой момент получают больше».

11 марта состоялись матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которых «Шахтер» на выезде уступил итальянской «Роме» (0:3), а киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Вильярреалом» (0:2).

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Источник — Денисов Time

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 02:28
    +4
    Наконец-то Пенисов озвучил для чего проводится чемпионат Базар-лига
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.03.2021 02:28
    +4
    Наконец-то Пенисов озвучил для чего проводится чемпионат Базар-лига
    Ссылка
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