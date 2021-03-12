Нужно больше тренироваться. Федерер снялся с турнира в Дубае

20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер снялся с турнира ATP Tour 500 в Дубае.
«Я решил, что лучше вернуться к тренировкам», – объяснил свое решение швейцарский теннисист.
Отметим, что Федерер на этой неделе вернулся в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене. Роджеру удалось выиграть один матч на соревнованиях в Катаре, но уже во втором он проиграл Николозу Басилашвили из Грузии.
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Источник — Twitter
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