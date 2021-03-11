Одной ногой в четвертьфинале. Аякс дома разгромил Янг Бойз

В четверг, 11 марта, «Аякс» в поединке 1/8 финала Лиги Европы разгромил «Янг Бойз» (3:0).
У хозяев поля голы забили Дави Классен, Душан Тадич и Брайан Броббей.
Ответная игра пройдет в Швейцарии через неделю, 18 марта.
Лига Европы 2020/21
1/8 финала. Первый матч
«Аякс» (Голландия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:0
Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2.
«Аякс»: Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схюрс, 67), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 83), Антони (Идрисси, 68).
«Янг Бойз»: Февр, Лустенбергер, Хефти, Лефор, Камара (Цезигер, 34), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Фасснахт (Сьебатше, 85), Лаупер (Сьерро, 71), Нсаме, Элиа (Мамбимби, 71).
Предупреждения: Лаупер, 49. Тальяфико, 53. Эбишер, 64. Сьерро, 78.
Судья: Гвида (Италия).
11 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Источник — Sport.ua
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хіба шо забухають та обкуряться.
хіба шо забухають та обкуряться.
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