Аякс
3 : 0
Янг Бойз
11.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Одной ногой в четвертьфинале. Аякс дома разгромил Янг Бойз

Ответная игра пройдет в Швейцарии через неделю, 18 марта

  • 11.03.2021 22:03
  • 626 просмотров
  • 4 комментария
Одной ногой в четвертьфинале. Аякс дома разгромил Янг Бойз
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 11 марта, «Аякс» в поединке 1/8 финала Лиги Европы разгромил «Янг Бойз» (3:0).

У хозяев поля голы забили Дави Классен, Душан Тадич и Брайан Броббей. 

Ответная игра пройдет в Швейцарии через неделю, 18 марта.

Лига Европы 2020/21

1/8 финала. Первый матч

«Аякс» (Голландия)  «Янг Бойз» (Швейцария)  3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2.

«Аякс»: Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схюрс, 67), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 83), Антони (Идрисси, 68).

«Янг Бойз»: Февр, Лустенбергер, Хефти, Лефор, Камара (Цезигер, 34), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Фасснахт (Сьебатше, 85), Лаупер (Сьерро, 71), Нсаме, Элиа (Мамбимби, 71).

Предупреждения: Лаупер, 49. Тальяфико, 53. Эбишер, 64. Сьерро, 78.

Судья: Гвида (Италия).

11 марта. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 11.03.2021 22:58
    0
    Ця перемога опускає росіян на 8 місце в таблиці уефа
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 11.03.2021 22:22
    +1
    Аякс и субмарина уже в четвертьфинале-две другие пары -равные
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2021 22:17
    0
    та вже двома ногами там.
    хіба шо забухають та обкуряться.
    Ссылка
    СоВсехСил
    online
      СоВсехСил, 11.03.2021 22:05
    +1
    уничтожили за 30 мин
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 11.03.2021 22:22
    +1
    Аякс и субмарина уже в четвертьфинале-две другие пары -равные
    Ссылка
    СоВсехСил
    online
      СоВсехСил, 11.03.2021 22:05
    +1
    уничтожили за 30 мин
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 11.03.2021 22:58
    0
    Ця перемога опускає росіян на 8 місце в таблиці уефа
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 11.03.2021 22:17
    0
    та вже двома ногами там.
    хіба шо забухають та обкуряться.
    Ссылка
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