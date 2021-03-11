Определились полуфиналистки турнира в Дубае

В четверг состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

Третья сеяная Арина Соболенко второй раз за две недели уступила Гарбинье Мугурусу. Это означает, что Элина Свитолина останется пятой ракеткой мира.

Также отметим, что Жиль Тайхманн, обидчица Катарины Завацкой, уже в полуфинале

Дубай. 1/4 финала



Барбора Крейчикова – Анастасия Потапова [WC]– 6:0, 6:2

Жиль Тайхманн – Кори Гауфф [WC] – 6:3, 6:3

Гарбинье Мугуруса [9] – Арина Соболенко [3] – 3:6, 6:3, 6:2

Элиза Мертенс [10] – Джессика Пегула – 5:7, 7:5, 6:0

Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова – Жиль Тайхманн

Гарбинье Мугуруса [9] – Элиза Мертенс [10]