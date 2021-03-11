Определились полуфиналистки турнира в Дубае

Будет одна неожиданная финалистка

  • 11.03.2021 21:22
  • 303 просмотра
  • 1 комментарий
Определились полуфиналистки турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Дубае.

Третья сеяная Арина Соболенко второй раз за две недели уступила Гарбинье Мугурусу. Это означает, что Элина Свитолина останется пятой ракеткой мира.

Также отметим, что Жиль Тайхманн, обидчица Катарины Завацкой, уже в полуфинале

Дубай. 1/4 финала
 
 Барбора Крейчикова –  Анастасия Потапова [WC]– 6:0, 6:2
 Жиль Тайхманн –  Кори Гауфф [WC] – 6:3, 6:3
 Гарбинье Мугуруса [9] –  Арина Соболенко [3] – 3:6, 6:3, 6:2
 Элиза Мертенс [10] –  Джессика Пегула – 5:7, 7:5, 6:0

Пары 1/2 финала

 Барбора Крейчикова –  Жиль Тайхманн
 Гарбинье Мугуруса [9] –  Элиза Мертенс [10]

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Steep
    online
      Steep, 11.03.2021 21:26
    0
    Тайхманн с 3-го раза таки обыграла Гауфф)
    Ссылка
    Steep
    online
      Steep, 11.03.2021 21:26
    0
    Тайхманн с 3-го раза таки обыграла Гауфф)
    Ссылка
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