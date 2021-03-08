Дубай. Завацкая зачехляет ракетку после третьего матча

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№128 WTA) проиграла на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде Завацкая, которая преодолела квалификацию, без особых шансов проиграла швейцарке Жиль Тайхман (№54 WTA).
Дубай. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 1:6, 2:6
Отметим, что для Завацкой это был первый матч в основной сетке турнира подобной категории.
В следующем круге Тайхман сразится против четвертой сеяной Петры Квитовой из Чехии (№10 WTA).
Ранее свой матч основной сетки проиграла Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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