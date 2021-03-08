Дубай. Завацкая зачехляет ракетку после третьего матча

Украинка, которая преодолела отбор, проиграла в первом поединке основной сетки

  • 08.03.2021 17:27
  • 851 просмотр
  • 6 комментариев
Дубай. Завацкая зачехляет ракетку после третьего матча
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№128 WTA) проиграла на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде Завацкая, которая преодолела квалификацию, без особых шансов проиграла швейцарке Жиль Тайхман (№54 WTA).

Дубай. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 1:6, 2:6

Отметим, что для Завацкой это был первый матч в основной сетке турнира подобной категории.

В следующем круге Тайхман сразится против четвертой сеяной Петры Квитовой из Чехии (№10 WTA).

Ранее свой матч основной сетки проиграла Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    yura241268
    online
      yura241268, 08.03.2021 18:24
    +2
    люди объясните мне,зачем проходить квалификацию,что б так безвольно проиграть в первом туре и было б кому?было б там 6-4 6-3.....я бы понял....
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.03.2021 18:11
    0
    Mazyr2412, 08.03.2021 17:54
    Так, без Ястремської все взагалі, дуже слабо. (
    Марта скоро замінить Даяну, от би тільки не травмувалася так часто.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.03.2021 18:07
    0
    Як на мене, добре Катаріна грала, але для свого рівня турнірів до 100 тис. Навіщо постійно лізти на Премєри, та постійно вилітати в першій грі, не розумію. Я навіть Марті не совітував би зараз лізти на 1000K, поки не почне брати 250K, та впевнено грати на 500K.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 08.03.2021 17:54
    -3
    dudigo78, 08.03.2021 17:48
    Так дивлюсь на наш теніс і розумію, що далко не все так добре. Про чоловічий теніс можна просто змовчати, щодо так сильно розпіарених жінок, то що еа виході? А на виході одна лише топова Світоліна, кар'єра якої починає йти до повільного завершення, і решта середнячків на чолі з Мартою.
    Так, без Ястремської все взагалі, дуже слабо. (
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2021 17:48
    +4
    Так дивлюсь на наш теніс і розумію, що далко не все так добре. Про чоловічий теніс можна просто змовчати, щодо так сильно розпіарених жінок, то що еа виході? А на виході одна лише топова Світоліна, кар'єра якої починає йти до повільного завершення, і решта середнячків на чолі з Мартою.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.03.2021 17:47
    +4
    безвольно і дуже слабо, гра Катаріни це рівень 6-7 сотні, стільки турнірів, а результату фактично немає...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.03.2021 17:48
    +4
    Так дивлюсь на наш теніс і розумію, що далко не все так добре. Про чоловічий теніс можна просто змовчати, щодо так сильно розпіарених жінок, то що еа виході? А на виході одна лише топова Світоліна, кар'єра якої починає йти до повільного завершення, і решта середнячків на чолі з Мартою.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.03.2021 17:47
    +4
    безвольно і дуже слабо, гра Катаріни це рівень 6-7 сотні, стільки турнірів, а результату фактично немає...
    Ссылка
    yura241268
    online
      yura241268, 08.03.2021 18:24
    +2
    люди объясните мне,зачем проходить квалификацию,что б так безвольно проиграть в первом туре и было б кому?было б там 6-4 6-3.....я бы понял....
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.03.2021 18:11
    0
    Mazyr2412, 08.03.2021 17:54
    Так, без Ястремської все взагалі, дуже слабо. (
    Марта скоро замінить Даяну, от би тільки не травмувалася так часто.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 08.03.2021 18:07
    0
    Як на мене, добре Катаріна грала, але для свого рівня турнірів до 100 тис. Навіщо постійно лізти на Премєри, та постійно вилітати в першій грі, не розумію. Я навіть Марті не совітував би зараз лізти на 1000K, поки не почне брати 250K, та впевнено грати на 500K.
    Ссылка
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