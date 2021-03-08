Цуренко завершила борьбу на турнире в Дубае, проиграв в первом круге основы

Леся не сумела переиграть Сорану Кырстю из Румынии

  • 08.03.2021 13:32
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
Цуренко завершила борьбу на турнире в Дубае, проиграв в первом круге основы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде Цуренко, которая преодолела квалификацию, уступила румынке Соране Кырсте (№67 WTA).

Дубай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 4:6

В следующем круге Кырстя сразится против 15-й сеяной Анетт Контавейт из Эстонии (№24).

Также в основной сетке сыграют Катарина Завацкая и Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.03.2021 13:36
    +2
    відмучилася,но з бабкамі
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.03.2021 13:36
    +2
    відмучилася,но з бабкамі
    Ссылка
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