Цуренко завершила борьбу на турнире в Дубае, проиграв в первом круге основы

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде Цуренко, которая преодолела квалификацию, уступила румынке Соране Кырсте (№67 WTA).
Дубай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 4:6
В следующем круге Кырстя сразится против 15-й сеяной Анетт Контавейт из Эстонии (№24).
Также в основной сетке сыграют Катарина Завацкая и Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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