Рейтинг WTA. Свитолина сохранит пятую строчку после турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина останется пятой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Дубае.
После вылета украинки во втором круге ее могли опередить Каролина Плишкова (нужен был выход в полуфинал) и Арина Соболенко (победа), но они не сумели воспользоваться возможностью.
Отметим, что Плишкова покинула турнир ранее, на стадии третьего круга, Соболенко – сегодня, в 1/4 финала.
Дубай. 1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 3:6, 2:6
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Источник — Sport.ua
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1) рейтинг Свитолины;
2) рейтинг Усика
Время течёт - позиции не меняются )))
1) рейтинг Свитолины;
2) рейтинг Усика
Время течёт - позиции не меняются )))
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