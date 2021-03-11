Рейтинг WTA. Свитолина сохранит пятую строчку после турнира в Дубае

На соревнованиях не осталось теннисисток, которые по итогам этой недели смогут обойти украинку

  • 11.03.2021 19:23
  • 578 просмотров
  • 5 комментариев
Рейтинг WTA. Свитолина сохранит пятую строчку после турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина останется пятой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Дубае.

После вылета украинки во втором круге ее могли опередить Каролина Плишкова (нужен был выход в полуфинал) и Арина Соболенко (победа), но они не сумели воспользоваться возможностью.

Отметим, что Плишкова покинула турнир ранее, на стадии третьего круга, Соболенко – сегодня, в 1/4 финала.

Дубай. 1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 3:6, 2:6

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 11.03.2021 19:42
    +1
    Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Что странного? Потому что ближайшие соперницы либо пропускают турниры, либо также проигрывают...
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.03.2021 19:38
    0
    На тому й тримаємось.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.03.2021 19:36
    0
    Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Так не снимают уже год с них очки. Только в плюс все идет. Вот и висит все еще 5й. По-видимому, при таких раскладах Бетлз будет ее "тренировать" еще очень долго.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    0
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.03.2021 19:25
    +3
    Это прям одни из констант:
    1) рейтинг Свитолины;
    2) рейтинг Усика
    Время течёт - позиции не меняются )))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 11.03.2021 19:25
    +3
    Это прям одни из констант:
    1) рейтинг Свитолины;
    2) рейтинг Усика
    Время течёт - позиции не меняются )))
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 11.03.2021 19:42
    +1
    Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Что странного? Потому что ближайшие соперницы либо пропускают турниры, либо также проигрывают...
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.03.2021 19:38
    0
    На тому й тримаємось.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 11.03.2021 19:36
    0
    Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Так не снимают уже год с них очки. Только в плюс все идет. Вот и висит все еще 5й. По-видимому, при таких раскладах Бетлз будет ее "тренировать" еще очень долго.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 11.03.2021 19:32
    0
    Странная система- почти год все проигрывает,а остается все равно 5-й....
    Ссылка
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