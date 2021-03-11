Рейтинг WTA. Свитолина сохранит пятую строчку после турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина останется пятой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Дубае.

После вылета украинки во втором круге ее могли опередить Каролина Плишкова (нужен был выход в полуфинал) и Арина Соболенко (победа), но они не сумели воспользоваться возможностью.

Отметим, что Плишкова покинула турнир ранее, на стадии третьего круга, Соболенко – сегодня, в 1/4 финала.

Дубай. 1/4 финала

Арина Соболенко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:3, 3:6, 2:6