Рейтинг WTA. Две теннисистки в Дубае могут вытеснить Свитолину из топ-5

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч на соревнованиях в Дубае и существенно уменьшила свои шансы остаться в первой пятерке рейтинга WTA.
На данный момент сразу две теннисистки имеют шансы обойти украинку в мировой классификации. Это Каролина Плишкова и Арина Соболенко. Чешке нужен выход в полуфинал, представительнице Беларуси потребуется обязательно побеждать.
Единственный вариант, при котором Элина опустится сразу на седьмое место заключается в том, что Соболенко берет титул, обыграв в полуфинале Плишкову, которая находится с ней в одной части сетки.
Более наглядно в таблице ниже, где также добавлена Белинда Бенчич, которая в случае победы может подобраться очень близко к топ-5.
Источник — Sport.ua
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