Рейтинг WTA. Две теннисистки в Дубае могут вытеснить Свитолину из топ-5

Но шансы остаться в первой пятерке тоже есть

  • 09.03.2021 20:20
  • 718 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Две теннисистки в Дубае могут вытеснить Свитолину из топ-5
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч на соревнованиях в Дубае и существенно уменьшила свои шансы остаться в первой пятерке рейтинга WTA.

На данный момент сразу две теннисистки имеют шансы обойти украинку в мировой классификации. Это Каролина Плишкова и Арина Соболенко. Чешке нужен выход в полуфинал, представительнице Беларуси потребуется обязательно побеждать. 

Единственный вариант, при котором Элина опустится сразу на седьмое место заключается в том, что Соболенко берет титул, обыграв в полуфинале Плишкову, которая находится с ней в одной части сетки.

Более наглядно в таблице ниже, где также добавлена Белинда Бенчич, которая в случае победы может подобраться очень близко к топ-5.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности