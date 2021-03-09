Рейтинг WTA. Две теннисистки в Дубае могут вытеснить Свитолину из топ-5

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла стартовый матч на соревнованиях в Дубае и существенно уменьшила свои шансы остаться в первой пятерке рейтинга WTA.

На данный момент сразу две теннисистки имеют шансы обойти украинку в мировой классификации. Это Каролина Плишкова и Арина Соболенко. Чешке нужен выход в полуфинал, представительнице Беларуси потребуется обязательно побеждать.

Единственный вариант, при котором Элина опустится сразу на седьмое место заключается в том, что Соболенко берет титул, обыграв в полуфинале Плишкову, которая находится с ней в одной части сетки.

Более наглядно в таблице ниже, где также добавлена Белинда Бенчич, которая в случае победы может подобраться очень близко к топ-5.