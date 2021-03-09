Дубай. Свитолина впервые с 2016-го проиграла Кузнецовой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) неудачно стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае.



Во втором круге украинка, посеянная под первым номером, проиграла экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой из России (№41 WTA).

Дубай. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:2, 4:6, 1:6

Несмотря на то, что Кузнецова имела со старта тройной геймбол первый гейм матча продолжался 7 минут. Обе теннисистки только прибивались к корту, не использовав несколько хороших шансов повести в счете. В итоге первое очко все же досталось россиянке, но украинка вошла в матч намного быстрее. Это позволило ей выиграть шесть из семи последующих геймов, не дав сопернице ни единого шанса зацепиться на приеме. На своей подаче Свитолина проиграла всего шесть очков в первом сете.

В начале второй партии Элина оформила быстрый брейк, по такой игре это могло означать близкое завершение матча. Но Кузнецова повысила свой уровень, стала намного лучше подавать и перестала ошибаться в простых ситуациях. На корте действительно появилась настоящая борьба. Россиянка оформила обратный брейк и внезапно перестала отдавать свои подачи. После слабого первого сета от россиянки Элина немного сбавила обороты, во время исполнения некоторых завершающих ударов просматривалось снижение концентрации. Ошибки украинки и свои успехи добавили уверенности Кузнецовой, которая заиграла агрессивнее и интенсивнее. В 10-м гейме россиянка не боялась рисковать и закономерно вырвала победу во второй партии.

К удивлению, в третьем сете было настоящее избиение Свитолиной, и только в последних трех геймах, когда россиянка немного устала, были какие-то шансы на возвращение интриги. Элина смогла защитить одну свою подачу, имела два брейкпоинта для потенциального камбэка, но это был точно не ее день.

В следующем раунде россиянка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).

Это была шестая встреча теннисисток, Кузнецова выиграла во второй раз. Впервые это случилось со скандалом на Кубке Кремля в 2016-м году. Напомним, что перед тем матчем украинке поступали угрозы и обещания расправы в случае победы.