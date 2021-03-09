Дубай. Свитолина впервые с 2016-го проиграла Кузнецовой

Украинская теннисистка выиграла первый сет, но довести до победы матч не смогла

  • 09.03.2021 16:17
  • 4433 просмотра
  • 26 комментариев
Дубай. Свитолина впервые с 2016-го проиграла Кузнецовой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) неудачно стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае.
    
Во втором круге украинка, посеянная под первым номером, проиграла экс-второй ракетке мира Светлане Кузнецовой из России (№41 WTA).

Дубай. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:2, 4:6, 1:6

Несмотря на то, что Кузнецова имела со старта тройной геймбол первый гейм матча продолжался 7 минут. Обе теннисистки только прибивались к корту, не использовав несколько хороших шансов повести в счете. В итоге первое очко все же досталось россиянке, но украинка вошла в матч намного быстрее. Это позволило ей выиграть шесть из семи последующих геймов, не дав сопернице ни единого шанса зацепиться на приеме. На своей подаче Свитолина проиграла всего шесть очков в первом сете.

В начале второй партии Элина оформила быстрый брейк, по такой игре это могло означать близкое завершение матча. Но Кузнецова повысила свой уровень, стала намного лучше подавать и перестала ошибаться в простых ситуациях. На корте действительно появилась настоящая борьба. Россиянка оформила обратный брейк и внезапно перестала отдавать свои подачи. После слабого первого сета от россиянки Элина немного сбавила обороты, во время исполнения некоторых завершающих ударов просматривалось снижение концентрации. Ошибки украинки и свои успехи добавили уверенности Кузнецовой, которая заиграла агрессивнее и интенсивнее. В 10-м гейме россиянка не боялась рисковать и закономерно вырвала победу во второй партии. 

К удивлению, в третьем сете было настоящее избиение Свитолиной, и только в последних трех геймах, когда россиянка немного устала, были какие-то шансы на возвращение интриги. Элина смогла защитить одну свою подачу, имела два брейкпоинта для потенциального камбэка, но это был точно не ее день.

В следующем раунде россиянка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).

Это была шестая встреча теннисисток, Кузнецова выиграла во второй раз. Впервые это случилось со скандалом на Кубке Кремля в 2016-м году. Напомним, что перед тем матчем украинке поступали угрозы и обещания расправы в случае победы.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    znak51
    online
      znak51, 09.03.2021 17:45
    0
    Та то таке, продовжуйте слідкувати за рубрикою -- кому знову програє Світоліна ?
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 09.03.2021 17:31
    -1
    Це не Світоліна програла, а Монатік
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 09.03.2021 17:26
    -1
    Стид і позор,обі грали хреново. Елічку на мило, дно!!!
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 09.03.2021 17:11
    +2
    Налицо стагнация и регресс в игре и результатах Свитолиной. В таких случаях надо кардинально что-то менять. Смена тренера, на мой взгляд, безусловно встряхнуло бы спортсменку.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 09.03.2021 17:10
    0
    Смотреть на эти жалкие потуги уже надоело. Последний теннис видели на итоговом в 2019 . Все!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.03.2021 17:10
    +2
    Чесно кажучи вже задовбався чекати коли вже Еліна почне грати. Кожного разу після чергової поразки комусь зі значно нижчим рейтингом, заспокоюю себе - ну це випадковість, наступний турнір Еліна точно "візьме".... Дивуюся як вона при тому всьому примудряються залишатися в ТОП 10, коли вже скоро 3 роки як Світоліну, м'яко кажучи, лихоманить....
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 17:08
    +2
    Kle, 09.03.2021 17:04
    Россиянки сейчас неудобны для украинок))
    і білоруски, і румунки, і американки. Хоч би хтось був зручним
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2021 17:06
    +3
    Зато монатика хорошо пародирует
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 09.03.2021 17:04
    -3
    Россиянки сейчас неудобны для украинок))
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 09.03.2021 17:04
    +3
    Когда уже все эти рейтинги разморозят??? Смотреть этот теннис тошно - верхи не хотят играть, а низы не могут подняться...
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.03.2021 17:03
    0
    Ларчик открывается очень просто - у нее на носу очередные съемки в непонятном для нас шоу,надо успеть и не опоздать.Дальнейшее продвижение по сетке турнира, не входило в ее планы... Может на таких шоу и найдет себе папеньку,который ее содержать будет,время летит неумолимо, а жениха нормального пока на горизонте не просматривается (альфонс-афрофранцуз на эту роль никогда не рассматривался в серьез,как говорили ее подруги...).
    Ссылка
    Ihor
    online
      Ihor, 09.03.2021 16:57
    +3
    Треба приймати рішення-теніс чи світське життя!Хотів би помилятися,але великих перемог на змаганнях очікувати вже нереально!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 09.03.2021 16:56
    +2
    Пятое место в рейтинге серьезно? С такой игрой скатится вниз семимильными шагами!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2021 16:52
    +2
    Подивився гру. Не хочу звалювати до купи ще й свої негативні думки, а хорошого немає чого написати
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 16:42
    +4
    BekXan, 09.03.2021 16:38
    Видимо все новости со Свитолиной уже начинаются так
    "Світоліна знову програла "
    ага, а новина про її перемогу скоро буде починатись : "Сенсація! Світоліна виграла..." Це я звичайно жартую, злі емоції від розчарування ...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.03.2021 16:38
    +1
    Видимо все новости со Свитолиной уже начинаются так
    "Світоліна знову програла "
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 09.03.2021 16:31
    +6
    Ну некогда нашей светской львице серьезно заниматься теннисом, это 2 3 года назад были выиграны Дубаи, Рим, итоговый турнир года, А теперь только монатики монфисы, инстаграмы, фотосесии-. Элина может ну его этот теннис, ждем очередные фото и участия в низкопробных шоу.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 09.03.2021 16:29
    -4
    Дівчину треба підтримати-весь сезон попереду.Еліна показувала свій міцний дух не одноразово.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2021 16:29
    +10
    Жах. Дикий жах. Але прогнозований. Пропали і стабільність, і вміння перебудуватися у потрібний момент. Тільки після проваленої першої партії мордорка почала трохи вмикатися - все розвалилося. І так вже і не зібралося до кінця гри. Неможливо грати на одному характері, коли тенісу немає, і елементарні помилки чергуються з невірними рішеннями. Черговий великий привіт Беттлзу. Кузнєцова вже скоро 20 років, як у тенісі. Весь світ знає, що в неї бекхенд стабільніший за форхенд. І все одно ми продовжуємо тупо та механічно переводити зліва наліво. Постійно під її коронку - бекхенд по лінії. Як ви готувалися до матчу? Чи сподівалися, що мордорка зараз у поганій формі? Чи взагалі не сподівалися, а просто пофіг?
    Ну, і вкотре вже запитання як до Еліни, так і до її відомих харківських захисників. Як там прогрес, продовжується? Нічого міняти не потрібно, все ок?
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 16:28
    +6
    Mr.Budd, 09.03.2021 16:22
    Хорошо, что перестал смотреть её матчи и пропал к ней интерес. А то можно было бы в депрессию впасть с такими результатами
    Я також кожного разу собі обіцяю більше не дивитись її матчі, але не витрумую і.... в 99% жалкую про це. Мені б Вашу витримку і силу волі
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.03.2021 16:21
    +11
    Такое ощущение,что в этот раз вместо Свитолиной на корте был мохнатик,вместо лёгкой победы,всё к этому шло Свитолина в очередной раз сломалась и подарила игру,давно пора сменить тренера на более требовательного и жёсткого
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.03.2021 16:29
    +10
    Жах. Дикий жах. Але прогнозований. Пропали і стабільність, і вміння перебудуватися у потрібний момент. Тільки після проваленої першої партії мордорка почала трохи вмикатися - все розвалилося. І так вже і не зібралося до кінця гри. Неможливо грати на одному характері, коли тенісу немає, і елементарні помилки чергуються з невірними рішеннями. Черговий великий привіт Беттлзу. Кузнєцова вже скоро 20 років, як у тенісі. Весь світ знає, що в неї бекхенд стабільніший за форхенд. І все одно ми продовжуємо тупо та механічно переводити зліва наліво. Постійно під її коронку - бекхенд по лінії. Як ви готувалися до матчу? Чи сподівалися, що мордорка зараз у поганій формі? Чи взагалі не сподівалися, а просто пофіг?
    Ну, і вкотре вже запитання як до Еліни, так і до її відомих харківських захисників. Як там прогрес, продовжується? Нічого міняти не потрібно, все ок?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 09.03.2021 16:31
    +6
    Ну некогда нашей светской львице серьезно заниматься теннисом, это 2 3 года назад были выиграны Дубаи, Рим, итоговый турнир года, А теперь только монатики монфисы, инстаграмы, фотосесии-. Элина может ну его этот теннис, ждем очередные фото и участия в низкопробных шоу.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 16:28
    +6
    Mr.Budd, 09.03.2021 16:22
    Хорошо, что перестал смотреть её матчи и пропал к ней интерес. А то можно было бы в депрессию впасть с такими результатами
    Я також кожного разу собі обіцяю більше не дивитись її матчі, але не витрумую і.... в 99% жалкую про це. Мені б Вашу витримку і силу волі
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 09.03.2021 16:21
    +6
    Пора уже Элине заканчивать с теннисом и переходить в шоу бизнес, у нее неплохие таланты прорисовываются, может быть пародистом или танцором.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 16:42
    +4
    BekXan, 09.03.2021 16:38
    Видимо все новости со Свитолиной уже начинаются так
    "Світоліна знову програла "
    ага, а новина про її перемогу скоро буде починатись : "Сенсація! Світоліна виграла..." Це я звичайно жартую, злі емоції від розчарування ...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 09.03.2021 16:24
    +4
    Після програшу другого сету було передчуття, що матч програно. Так і трапилось.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 09.03.2021 16:22
    +4
    Хорошо, что перестал смотреть её матчи и пропал к ней интерес. А то можно было бы в депрессию впасть с такими результатами
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2021 17:06
    +3
    Зато монатика хорошо пародирует
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 09.03.2021 17:04
    +3
    Когда уже все эти рейтинги разморозят??? Смотреть этот теннис тошно - верхи не хотят играть, а низы не могут подняться...
    Ссылка
    Ihor
    online
      Ihor, 09.03.2021 16:57
    +3
    Треба приймати рішення-теніс чи світське життя!Хотів би помилятися,але великих перемог на змаганнях очікувати вже нереально!
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 09.03.2021 17:11
    +2
    Налицо стагнация и регресс в игре и результатах Свитолиной. В таких случаях надо кардинально что-то менять. Смена тренера, на мой взгляд, безусловно встряхнуло бы спортсменку.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.03.2021 17:10
    +2
    Чесно кажучи вже задовбався чекати коли вже Еліна почне грати. Кожного разу після чергової поразки комусь зі значно нижчим рейтингом, заспокоюю себе - ну це випадковість, наступний турнір Еліна точно "візьме".... Дивуюся як вона при тому всьому примудряються залишатися в ТОП 10, коли вже скоро 3 роки як Світоліну, м'яко кажучи, лихоманить....
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 09.03.2021 17:08
    +2
    Kle, 09.03.2021 17:04
    Россиянки сейчас неудобны для украинок))
    і білоруски, і румунки, і американки. Хоч би хтось був зручним
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 09.03.2021 16:56
    +2
    Пятое место в рейтинге серьезно? С такой игрой скатится вниз семимильными шагами!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.03.2021 16:52
    +2
    Подивився гру. Не хочу звалювати до купи ще й свої негативні думки, а хорошого немає чого написати
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.03.2021 16:38
    +1
    Видимо все новости со Свитолиной уже начинаются так
    "Світоліна знову програла "
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 09.03.2021 16:23
    +1
    Что случилось с лучшей теннисисткой Восточной Европы топ 5 мирового рейтинга
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 09.03.2021 17:45
    0
    Та то таке, продовжуйте слідкувати за рубрикою -- кому знову програє Світоліна ?
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 09.03.2021 17:10
    0
    Смотреть на эти жалкие потуги уже надоело. Последний теннис видели на итоговом в 2019 . Все!
    Ссылка
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