Два отказа. Рублев попал в полуфинал Дохи, не выходя на корт

Может, ему сразу и титул отдать?

  • 11.03.2021 13:45
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Два отказа. Рублев попал в полуфинал Дохи, не выходя на корт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев попал в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча.

Это стало возможным из-за двух снятий его соперников. На матч второго круга не вышел Ришар Гаске, перед четвертьфиналом снялся венгр Мартон Фучович.

Также отметим, что матч первого круга Рублев пропускал из-за высокого номера посева [3].

В полуфинале россиянина ждет битва с Домиником Тимом или Роберто Баутистой-Агутом.

На прошлой неделе Рублев переиграл Фучовича в матче за титул в Роттердаме.

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Источник — Twitter

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