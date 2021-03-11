Два отказа. Рублев попал в полуфинал Дохи, не выходя на корт

Российский теннисист Андрей Рублев попал в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча.

Это стало возможным из-за двух снятий его соперников. На матч второго круга не вышел Ришар Гаске, перед четвертьфиналом снялся венгр Мартон Фучович.

Также отметим, что матч первого круга Рублев пропускал из-за высокого номера посева [3].

В полуфинале россиянина ждет битва с Домиником Тимом или Роберто Баутистой-Агутом.

На прошлой неделе Рублев переиграл Фучовича в матче за титул в Роттердаме.