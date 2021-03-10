И понеслось на вентилятор вторые сутки. Сапронов заступился за Свитолину

Теннисный меценат и спонсор Юрий Сапронов эмоционально заступился за Элину Свитолину после ее поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире WTA в городе Дубай:
«Вот человек 3–5-й в мире в своей профессии уже почти 4 года, стабильно. Четыре года. Подряд. Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае, кстати, очень хорошему игроку, трудяге, бывшей 2-й ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший.
И понеслось г**но на вентилятор вторые сутки. Сплошные ыксперты, бл***. Тупые, черноротые, ни*** не отличающие бекхенд от дропшота, или драйв-воллей от форхенда, но с умными прыщавыми рожами, проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжат слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, тик-токе, инстаграме, шоу типа Монатика и учат, учат, учат, как подавать, куда бить и как бегать.
Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли Вы не просто на ***, а на *** на север, направление даю, иначе не поймете. И просьба, владельцы сайтов и модераторы, вот зачем Вам такой дешевый и вонючий хайп? Чего хотя бы ругательное и уничижительное не удалять и не банить?
Я эту девочку знаю с ее 13 лет, она стала чемпионкой именно у нас, в Харькове. Я горжусь ей. Украина гордится ей. Она лучшая. Она переписала все теннисные рекорды Украины, за всю историю тенниса Украины. Она трудяга. Ее нельзя было с корта выгнать после тренировки. Да, ей был дан шанс и предоставлены все условия. Она всего достигла собственной работой. Черной пахотой. До крови и пота. Держись, Элина. Мы с тобой!»
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Я в жодному разі не виправдовую хейтерів та відвертих ідіотів, які хіба що анафемі не піддають будь-якого нашого спортсмена, у якого невдала смуга в кар'єрі. Але хіба такому великому спеціялісту пану Сапронову не очевидно, що його колишній підопічній щось потрібно кардинально міняти, якщо вона хоче залишитися в топі? Чи тільки після зняття фризу з рейтингу і падіння кудись у кінець тридцятки почне щось доходити?
Справа, звичайно, не в цьому. Все пан Сапронов розуміє. Але йому як людині, що вклала купу грошей, часу та емоцій в найкращу українську тенісистку, чисто по-людськи неприємно читати критику на її адресу. Можна це зрозуміти? Можна. Тільки і самому меценату повинно бути зрозумілим, що будь-якого спортсмена оцінюють передусім за рівнем поточної гри. І якщо він нижче плінтуса, такими будуть і оцінки. І будь він хоч мільярдером, хоч трильйонером, змінити це не зможе. Краще б не воював з вітряними млинами, а побалакав з Еліною, може, чим би і зміг їй зарадити. Їй-то зараз несолодко: кохання не склалося, з грою швах, хейтери ті ж дістають, і що з цим усім робити, незрозуміло. Але, звичайно, видати пост у Всесвіт, що всі навкруги гади, значно простіше. Я ж кажу, що такого і очікував.
Я не великий знавець тенісу та знаю точно: Світоліна НЕ ВИГРАЄ жодний турнір Великого шолому - бо вона не топ хоч і в п*ятірці рейтингу завдяки неймовірному везінню !
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Хочется напомнить, что быть украинцем и выступать под флагом Украины - это две большие разницы.
Шарий, Медведчук, Рабинович - тоже называют себя "украинцами". Хотя что в них "украинское" одному Богу известно.
Хейтеры зло
Я в жодному разі не виправдовую хейтерів та відвертих ідіотів, які хіба що анафемі не піддають будь-якого нашого спортсмена, у якого невдала смуга в кар'єрі. Але хіба такому великому спеціялісту пану Сапронову не очевидно, що його колишній підопічній щось потрібно кардинально міняти, якщо вона хоче залишитися в топі? Чи тільки після зняття фризу з рейтингу і падіння кудись у кінець тридцятки почне щось доходити?
Справа, звичайно, не в цьому. Все пан Сапронов розуміє. Але йому як людині, що вклала купу грошей, часу та емоцій в найкращу українську тенісистку, чисто по-людськи неприємно читати критику на її адресу. Можна це зрозуміти? Можна. Тільки і самому меценату повинно бути зрозумілим, що будь-якого спортсмена оцінюють передусім за рівнем поточної гри. І якщо він нижче плінтуса, такими будуть і оцінки. І будь він хоч мільярдером, хоч трильйонером, змінити це не зможе. Краще б не воював з вітряними млинами, а побалакав з Еліною, може, чим би і зміг їй зарадити. Їй-то зараз несолодко: кохання не склалося, з грою швах, хейтери ті ж дістають, і що з цим усім робити, незрозуміло. Але, звичайно, видати пост у Всесвіт, що всі навкруги гади, значно простіше. Я ж кажу, що такого і очікував.
Я не великий знавець тенісу та знаю точно: Світоліна НЕ ВИГРАЄ жодний турнір Великого шолому - бо вона не топ хоч і в п*ятірці рейтингу завдяки неймовірному везінню !
-
Хочется напомнить, что быть украинцем и выступать под флагом Украины - это две большие разницы.
Шарий, Медведчук, Рабинович - тоже называют себя "украинцами". Хотя что в них "украинское" одному Богу известно.
Хейтеры зло
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