И понеслось на вентилятор вторые сутки. Сапронов заступился за Свитолину

Теннисный меценат и спонсор Юрий Сапронов эмоционально заступился за Элину Свитолину после ее поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире WTA в городе Дубай:

«Вот человек 3–5-й в мире в своей профессии уже почти 4 года, стабильно. Четыре года. Подряд. Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае, кстати, очень хорошему игроку, трудяге, бывшей 2-й ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший.

И понеслось г**но на вентилятор вторые сутки. Сплошные ыксперты, бл***. Тупые, черноротые, ни*** не отличающие бекхенд от дропшота, или драйв-воллей от форхенда, но с умными прыщавыми рожами, проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжат слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, тик-токе, инстаграме, шоу типа Монатика и учат, учат, учат, как подавать, куда бить и как бегать.

Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли Вы не просто на ***, а на *** на север, направление даю, иначе не поймете. И просьба, владельцы сайтов и модераторы, вот зачем Вам такой дешевый и вонючий хайп? Чего хотя бы ругательное и уничижительное не удалять и не банить?

Я эту девочку знаю с ее 13 лет, она стала чемпионкой именно у нас, в Харькове. Я горжусь ей. Украина гордится ей. Она лучшая. Она переписала все теннисные рекорды Украины, за всю историю тенниса Украины. Она трудяга. Ее нельзя было с корта выгнать после тренировки. Да, ей был дан шанс и предоставлены все условия. Она всего достигла собственной работой. Черной пахотой. До крови и пота. Держись, Элина. Мы с тобой!»