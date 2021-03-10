И понеслось на вентилятор вторые сутки. Сапронов заступился за Свитолину

Теннисный меценат и спонсор выдал крайне эмоциональный спич

  • 10.03.2021 23:23
  • 2200 просмотров
  • 14 комментариев
И понеслось на вентилятор вторые сутки. Сапронов заступился за Свитолину
© Facebook. Элина Свитолина и Юрий Сапронов

Теннисный меценат и спонсор Юрий Сапронов эмоционально заступился за Элину Свитолину после ее поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире WTA в городе Дубай:

«Вот человек 3–5-й в мире в своей профессии уже почти 4 года, стабильно. Четыре года. Подряд. Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае, кстати, очень хорошему игроку, трудяге, бывшей 2-й ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший.

И понеслось г**но на вентилятор вторые сутки. Сплошные ыксперты, бл***. Тупые, черноротые, ни*** не отличающие бекхенд от дропшота, или драйв-воллей от форхенда, но с умными прыщавыми рожами, проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжат слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, тик-токе, инстаграме, шоу типа Монатика и учат, учат, учат, как подавать, куда бить и как бегать.

Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли Вы не просто на ***, а на *** на север, направление даю, иначе не поймете. И просьба, владельцы сайтов и модераторы, вот зачем Вам такой дешевый и вонючий хайп? Чего хотя бы ругательное и уничижительное не удалять и не банить?

Я эту девочку знаю с ее 13 лет, она стала чемпионкой именно у нас, в Харькове. Я горжусь ей. Украина гордится ей. Она лучшая. Она переписала все теннисные рекорды Украины, за всю историю тенниса Украины. Она трудяга. Ее нельзя было с корта выгнать после тренировки. Да, ей был дан шанс и предоставлены все условия. Она всего достигла собственной работой. Черной пахотой. До крови и пота. Держись, Элина. Мы с тобой!»

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.03.2021 00:06
    +2
    В жодному разі не сумнівався, що подібні лайнопости з'являться на світ. Як не від самого Сапронова, так від усім відомих його адептів. Так, Еліна скоро 4 роки, як у десятці. Щоправда, останній рік лише через фріз рейтингу, та все ж. Так, вона найкраща в історії тенісистка України. Без питань. Питання тут інші. Чи потрібно ставити її на п'єдестал за колишні заслуги? Чи подобається пану Сапронову її гра та результати в останні півтора-два роки? Чи потрібно бути спеціалістом, щоб побачити регрес у її тенісі аж до рівня дна у останніх іграх проти Азаренки та Кузнєцової? Як на те потрібно реагувати? Продовжувати засипати компліментами? Цікаво, як сам пан Сапронов реагує на гру та результати, наприклад, його улюбленого Ліверпуля. Продовжує захоплюватися дикою серією поразок? Ну а що - виграли ж чемпіонство після десятиліть невдач - все, радості повні штані ще на найближчі сто років. Ні? Все ж, якось по-іншому реагує? А чим мають захоплюватися зараз вболівальники Еліни? Досягненнями 3-4 річної давнини? Так Лівер хоч АПЛ та ЛЧ узяв, а в Еліни не те, що Шолома, навіть Мандаторі виграного нема.
    Я в жодному разі не виправдовую хейтерів та відвертих ідіотів, які хіба що анафемі не піддають будь-якого нашого спортсмена, у якого невдала смуга в кар'єрі. Але хіба такому великому спеціялісту пану Сапронову не очевидно, що його колишній підопічній щось потрібно кардинально міняти, якщо вона хоче залишитися в топі? Чи тільки після зняття фризу з рейтингу і падіння кудись у кінець тридцятки почне щось доходити?
    Справа, звичайно, не в цьому. Все пан Сапронов розуміє. Але йому як людині, що вклала купу грошей, часу та емоцій в найкращу українську тенісистку, чисто по-людськи неприємно читати критику на її адресу. Можна це зрозуміти? Можна. Тільки і самому меценату повинно бути зрозумілим, що будь-якого спортсмена оцінюють передусім за рівнем поточної гри. І якщо він нижче плінтуса, такими будуть і оцінки. І будь він хоч мільярдером, хоч трильйонером, змінити це не зможе. Краще б не воював з вітряними млинами, а побалакав з Еліною, може, чим би і зміг їй зарадити. Їй-то зараз несолодко: кохання не склалося, з грою швах, хейтери ті ж дістають, і що з цим усім робити, незрозуміло. Але, звичайно, видати пост у Всесвіт, що всі навкруги гади, значно простіше. Я ж кажу, що такого і очікував.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 11.03.2021 00:05
    +1
    Нам неприятно видеть поражения человека, за которого мы искренне болеем. Кто-то просто переживает, кто-то ругает мирно, а кто-то переходит границы - увы, болельщики разные бывают и близко к сердцу не надо принимать это все. Правильно Сапронов сказал, надо отдать должное за 3-5 место в мире, а то тут просящие кирпича рожи коммментируют, которые не факт, что в топ-5 у своих жён входят)))
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.03.2021 00:03
    0
    дядя походу впервые в интернеты залез, ибо после влёта от травмированной Азаренки говна лилось куда больше)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.03.2021 00:01
    0
    nickst, 10.03.2021 23:48
    кофе из растворимой банки
    наверное, какое-то дорогое кофе... импортное... я такого у нас не видел
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 10.03.2021 23:57
    +2
    Про Світоліну найточніше сказала ВЕЛИКА НАВРАТІЛОВА : "Перед кожним турніром ми покладаємо надії на Світоліну - і кожного разу вона їх не виправдовує!" Крапка !
    Я не великий знавець тенісу та знаю точно: Світоліна НЕ ВИГРАЄ жодний турнір Великого шолому - бо вона не топ хоч і в п*ятірці рейтингу завдяки неймовірному везінню !
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 10.03.2021 23:56
    +4
    Нельзя себя так вести. Обосрать людей за их мнения ТАК – это низко и по-быдлятски. Мы имеем полное право критиковать или поддерживать Элину, это наше личное дело. Да и несколько лет подряд она мучается на корте чаще, чем играет. Никто же не спорит о том, что она крутая и многого достигла! Речь о том, что она плохо играет в теннис в последние годы. Чаще плохо, чем хорошо. Это годами обсуждается. Не без причин. А Сапронов всех обосрал и успокоился. Опустился ниже плинтуса. Фу. Элине – успехов и побед. Мы ее очень любим, несмотря ни на что.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.03.2021 23:56
    +1
    Скажу так, что это нормально, что болельщики критикуют. Хуже, когда болельщики забивают болт и вообще не реагируют на спорт, спортсмена. С любой критики можно почерпнуть кое-что полезное. Было бы желание ее отфильтровать.
    -
    Хочется напомнить, что быть украинцем и выступать под флагом Украины - это две большие разницы.
    Шарий, Медведчук, Рабинович - тоже называют себя "украинцами". Хотя что в них "украинское" одному Богу известно.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.03.2021 23:52
    0
    predominator, 10.03.2021 23:40
    Надеюсь это сарказм? Черноротый человек - это тот, у кого сплошная речевая грязь, а не цвет его рта или кожи)) Все правильно сказал Сапронов
    Конечно сарказм, смысл мне в современном мире ещё до теннисистов докапываться ))
    Хейтеры зло
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 10.03.2021 23:48
    +4
    кофе из растворимой банки
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 10.03.2021 23:45
    +2
    Прийняв грамм 250 Юрій Анатольович і понеслося на вентілятор)))
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 10.03.2021 23:45
    +1
    Пардон, без такого срачу спорту не буває - це елемент вболівання, подобається він кому чи ні
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 10.03.2021 23:40
    -2
    Luisa Spagnoli, 10.03.2021 23:37
    "Сплошные ыксперты, бл***. Тупые, черноротые, ни***" - Ну я всёпонимаю, но это уже расизм!
    Надеюсь это сарказм? Черноротый человек - это тот, у кого сплошная речевая грязь, а не цвет его рта или кожи)) Все правильно сказал Сапронов
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.03.2021 23:37
    -2
    "Сплошные ыксперты, бл***. Тупые, черноротые, ни***" - Ну я всёпонимаю, но это уже расизм!
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 10.03.2021 23:34
    -3
    А чего у него так бомбит? На всех форумах и спортивных сайтах всегда кого-то оскорбляют, по делу и без. Всем теперь отвечать? Странно на такую фигню так реагировать. Надо их с Гельзиным за одну парту посадить, перевоспитывать.
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 10.03.2021 23:56
    +4
    Нельзя себя так вести. Обосрать людей за их мнения ТАК – это низко и по-быдлятски. Мы имеем полное право критиковать или поддерживать Элину, это наше личное дело. Да и несколько лет подряд она мучается на корте чаще, чем играет. Никто же не спорит о том, что она крутая и многого достигла! Речь о том, что она плохо играет в теннис в последние годы. Чаще плохо, чем хорошо. Это годами обсуждается. Не без причин. А Сапронов всех обосрал и успокоился. Опустился ниже плинтуса. Фу. Элине – успехов и побед. Мы ее очень любим, несмотря ни на что.
    Ссылка
    nickst
    online
      nickst, 10.03.2021 23:48
    +4
    кофе из растворимой банки
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.03.2021 00:06
    +2
    В жодному разі не сумнівався, що подібні лайнопости з'являться на світ. Як не від самого Сапронова, так від усім відомих його адептів. Так, Еліна скоро 4 роки, як у десятці. Щоправда, останній рік лише через фріз рейтингу, та все ж. Так, вона найкраща в історії тенісистка України. Без питань. Питання тут інші. Чи потрібно ставити її на п'єдестал за колишні заслуги? Чи подобається пану Сапронову її гра та результати в останні півтора-два роки? Чи потрібно бути спеціалістом, щоб побачити регрес у її тенісі аж до рівня дна у останніх іграх проти Азаренки та Кузнєцової? Як на те потрібно реагувати? Продовжувати засипати компліментами? Цікаво, як сам пан Сапронов реагує на гру та результати, наприклад, його улюбленого Ліверпуля. Продовжує захоплюватися дикою серією поразок? Ну а що - виграли ж чемпіонство після десятиліть невдач - все, радості повні штані ще на найближчі сто років. Ні? Все ж, якось по-іншому реагує? А чим мають захоплюватися зараз вболівальники Еліни? Досягненнями 3-4 річної давнини? Так Лівер хоч АПЛ та ЛЧ узяв, а в Еліни не те, що Шолома, навіть Мандаторі виграного нема.
    Я в жодному разі не виправдовую хейтерів та відвертих ідіотів, які хіба що анафемі не піддають будь-якого нашого спортсмена, у якого невдала смуга в кар'єрі. Але хіба такому великому спеціялісту пану Сапронову не очевидно, що його колишній підопічній щось потрібно кардинально міняти, якщо вона хоче залишитися в топі? Чи тільки після зняття фризу з рейтингу і падіння кудись у кінець тридцятки почне щось доходити?
    Справа, звичайно, не в цьому. Все пан Сапронов розуміє. Але йому як людині, що вклала купу грошей, часу та емоцій в найкращу українську тенісистку, чисто по-людськи неприємно читати критику на її адресу. Можна це зрозуміти? Можна. Тільки і самому меценату повинно бути зрозумілим, що будь-якого спортсмена оцінюють передусім за рівнем поточної гри. І якщо він нижче плінтуса, такими будуть і оцінки. І будь він хоч мільярдером, хоч трильйонером, змінити це не зможе. Краще б не воював з вітряними млинами, а побалакав з Еліною, може, чим би і зміг їй зарадити. Їй-то зараз несолодко: кохання не склалося, з грою швах, хейтери ті ж дістають, і що з цим усім робити, незрозуміло. Але, звичайно, видати пост у Всесвіт, що всі навкруги гади, значно простіше. Я ж кажу, що такого і очікував.
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 10.03.2021 23:57
    +2
    Про Світоліну найточніше сказала ВЕЛИКА НАВРАТІЛОВА : "Перед кожним турніром ми покладаємо надії на Світоліну - і кожного разу вона їх не виправдовує!" Крапка !
    Я не великий знавець тенісу та знаю точно: Світоліна НЕ ВИГРАЄ жодний турнір Великого шолому - бо вона не топ хоч і в п*ятірці рейтингу завдяки неймовірному везінню !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.03.2021 23:45
    +2
    Прийняв грамм 250 Юрій Анатольович і понеслося на вентілятор)))
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 11.03.2021 00:05
    +1
    Нам неприятно видеть поражения человека, за которого мы искренне болеем. Кто-то просто переживает, кто-то ругает мирно, а кто-то переходит границы - увы, болельщики разные бывают и близко к сердцу не надо принимать это все. Правильно Сапронов сказал, надо отдать должное за 3-5 место в мире, а то тут просящие кирпича рожи коммментируют, которые не факт, что в топ-5 у своих жён входят)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.03.2021 23:56
    +1
    Скажу так, что это нормально, что болельщики критикуют. Хуже, когда болельщики забивают болт и вообще не реагируют на спорт, спортсмена. С любой критики можно почерпнуть кое-что полезное. Было бы желание ее отфильтровать.
    -
    Хочется напомнить, что быть украинцем и выступать под флагом Украины - это две большие разницы.
    Шарий, Медведчук, Рабинович - тоже называют себя "украинцами". Хотя что в них "украинское" одному Богу известно.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 10.03.2021 23:45
    +1
    Пардон, без такого срачу спорту не буває - це елемент вболівання, подобається він кому чи ні
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.03.2021 00:03
    0
    дядя походу впервые в интернеты залез, ибо после влёта от травмированной Азаренки говна лилось куда больше)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.03.2021 00:01
    0
    nickst, 10.03.2021 23:48
    кофе из растворимой банки
    наверное, какое-то дорогое кофе... импортное... я такого у нас не видел
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.03.2021 23:52
    0
    predominator, 10.03.2021 23:40
    Надеюсь это сарказм? Черноротый человек - это тот, у кого сплошная речевая грязь, а не цвет его рта или кожи)) Все правильно сказал Сапронов
    Конечно сарказм, смысл мне в современном мире ещё до теннисистов докапываться ))
    Хейтеры зло
    Ссылка
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