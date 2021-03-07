ВИДЕО. Каждый раз. Как Свитолина спародировала Монатика

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала участницей проекта «Lypsynk Battle» на телеканале «1+1».
Формат проекта подразумевает перевоплощение известных людей в звезд шоу-бизнеса. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.
На сцене «Липсинк Батл» Свитолина исполнила песню украинского певца MONATIK «Каждый раз».
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Источник — YouTube
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