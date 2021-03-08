Рейтинг ATP. Джокович побил исторический рекорд Федерера

За последние десять лет серб переписал множество достижений в теннисе

  • 08.03.2021 10:14
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Рейтинг ATP. Джокович побил исторический рекорд Федерера
© ATP. Новак Джокович

На прошлой неделе у мужчин состоялись два турнира. На более значимом в Роттердаме победил россиянин Андрей Рублев, на менее престижном в Буэнос-Айресе выиграл аргентинец Диего Шварцман.

Но это не главное. Восьмого марта Новак Джокович начал 311-ю неделю во главе рейтинга ATP, это новый рекорд всех времен. Ранее лучшее достижение принадлежало Роджеру Федереру (310). Отметим, что сербский теннисист впервые возглавил рейтинг 4 июля 2011 года, с тех пор он находится на вершине более 60% всего времени.

В первой десятке состоялось одно изменение. Стефанос Циципас опередил Федерера, который уже совсем скоро вернется на корт.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то наибольшего прогресса добился Владислав Манафов, который сумел через квалификацию пробиться во второй круг основы на челленджере в Казахстане. Также немного добавил Алексей Крутых. Илья Марченко и Сергей Стаховский во время выступления за сборную потеряли несколько позиций.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Ситуация в Чемпионской гонке выглядит так.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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