Рейтинг ATP. Джокович побил исторический рекорд Федерера

На прошлой неделе у мужчин состоялись два турнира. На более значимом в Роттердаме победил россиянин Андрей Рублев, на менее престижном в Буэнос-Айресе выиграл аргентинец Диего Шварцман.
Но это не главное. Восьмого марта Новак Джокович начал 311-ю неделю во главе рейтинга ATP, это новый рекорд всех времен. Ранее лучшее достижение принадлежало Роджеру Федереру (310). Отметим, что сербский теннисист впервые возглавил рейтинг 4 июля 2011 года, с тех пор он находится на вершине более 60% всего времени.
В первой десятке состоялось одно изменение. Стефанос Циципас опередил Федерера, который уже совсем скоро вернется на корт.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то наибольшего прогресса добился Владислав Манафов, который сумел через квалификацию пробиться во второй круг основы на челленджере в Казахстане. Также немного добавил Алексей Крутых. Илья Марченко и Сергей Стаховский во время выступления за сборную потеряли несколько позиций.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
Ситуация в Чемпионской гонке выглядит так.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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