ЗАВАЦКАЯ: «Для меня в Дубае был обычный квал, который я хотела пройти»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) на текущем турнире WTA 1000 в Дубае впервые преодолела квалификационный барьер на соревнованиях такого высокого уровня. 21-летней украинке удалось одержать победы в полуфинале и финале в двух сетах, в первом круге основы она сыграет против 54-й ракетки мира Жиль Тайхман из Швейцарии.

Следует отметить, что Завацкая в феврале не выступала, а вернулась на корт в начале этой недели в Лионе, где в первом круге основной сетки проиграла россиянке Маргарите Гаспарян (№131 WTA). В квалификации Дубая Катарина одолела румынку Лауру-Иоанну Паар (№197 WTA), а также Викторию Томову из Болгарии (№140 WTA).

О событиях последней недели Катарина и рассказала Sport.ua.

- Катарина, как играется после месячного перерыва? Какие ощущения после трех матчей?

- Первый матч в Лионе игралось не очень хорошо. После месячного перерыва я почувствовала это, так как люблю ритм, люблю много играть. Не было уверенности, не чувствовала достаточно корт. Но сказала себе, что ничего страшного, сейчас я войду в ритм, сейчас будет турнир в Дубае, и все будет хорошо. Поэтому я рада, что смогла выиграть первый матч, это придало мне уверенности.

- Впервые удалось пройти квалификацию на таких престижных соревнованиях. Сейчас больше присутствует радость или волнение? Очень сильно переживали в финале?

- После победы в финале была очень большая радость. Не хотела думать о том, что я хочу выиграть, о результате. Мне не помогают подобные мысли, потому что я сразу начинаю очень сильно волноваться и нервничать, меня зажимает на корте. Но сегодня не могла сдерживать это чувство, дала ему свободу и думала, насколько сильно я хочу выиграть. И что мне все равно, как я буду играть, хочется снова выигрывать матчи подряд, оставаться на турнире, быть в хорошем настроении. Отдавала все силы, которые у меня были.

Как я уже говорила, сейчас нахожусь не в лучшем состоянии, не могу много тренироваться. Но стараюсь быть готовой на один матч, который у меня будет на турнире. Если это будет второй матч, то – на второй, если третий, то – на третий и т.д. Сколько я смогу подряд матчей сыграть, столько и будет.

Во время финала не волновалась, не думала о том, что это будет мой лучший результат на турнирах такого ранга. Для меня это был обычный квал, который я хотела пройти.

- Как оцените первую соперницу в основе? Когда-то уже играли с Тайхман.

- Помню ее, мы играли четыре года назад. Она левша, имеет довольно неприятный стиль игры, много крутит мяч. То, что она левша, уже делает этот поединок непростым, но у меня статистика против леворуких теннисисток довольно неплохая (выиграно 14 из 18 последних матчей - прим.). Я рада, что могу выходить на корт и имею возможность играть на следующий день, потому что хочется играть много матчей подряд и выигрывать их.

Тайхман сейчас в неплохой форме, но я уже сыграла здесь два матча, адаптировалась к кортам. Возможно, ей не нравятся мячи и корты, потому что она все крутит, а мяч здесь вылетает. Я его тоже накручиваю, но знаю, что на этих кортах его нужно больше прижимать, это помогает сохранять контроль над розыгрышем. Буду бороться, думаю, что все будет хорошо.