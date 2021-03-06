Дубай. Завацкая вышла в финал квалификации

Украинка обыграла Лауру Йоану Пар

  • 06.03.2021 14:46
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Дубай. Завацкая вышла в финал квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде квалификации турнира WTA в Дубае в двух сетах обыграла румынку Лауру Йоану Пар. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

Квалификация. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Лаура Йоана Пар (Румыния) – 7:5 6:3

В финале квалификации Завацкая сыграет с болгаркой Викторией Томовой. Ранее в финал квалификации также вышла Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

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