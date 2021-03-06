Дубай. Завацкая вышла в финал квалификации

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде квалификации турнира WTA в Дубае в двух сетах обыграла румынку Лауру Йоану Пар. Матч продолжался 1 час и 27 минут.
Квалификация. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Лаура Йоана Пар (Румыния) – 7:5 6:3
В финале квалификации Завацкая сыграет с болгаркой Викторией Томовой. Ранее в финал квалификации также вышла Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua
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