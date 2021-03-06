Дубай. Цуренко вышла в финал квалификации

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде квалификации турнира WTA в Дубае в двух сетах уверенно обыграла испанку Кристину Букшу. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
Квалификация. 1-й раунд
Кристина Букша (Испания) – Леся Цуренко (Украина) – 2:6, 2:6
В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча Мартина Тревизан – Арина Родионова.
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Источник — Sport.ua
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