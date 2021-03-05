Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц в квалификации турнира в Дубае

Украинки Катарина Завацкая (№124 WTA) и Леся Цуренко (№146 WTA) узнали соперниц в первом круге квалификации турнира WTA 1000 в Дубае, основная сетка которого пройдет на следующей неделе.
Седьмой номер посева Катарина Завацкая стартует матчем против румынки Лауры Йоаны Пар (№197 WTA).
Леся Цуренко в первом раунде отбора сразится с испанкой Кристиной Букшей (№166 WTA).
Отметим, что лидером посева в основе Дубая будет украинка Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua
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