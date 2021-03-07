Леся Цуренко – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого марта, украинка Леся Цуренко (№146) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.
Двенадцатая сеяная Цуренко за путевку в основу сразится против четвертого номера посева Мартины Тревизан из Италии (№90 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 08:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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