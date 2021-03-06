Кубок Дэвиса. Украина обыграла Израиль, а что дальше?

Сборная Украины по теннису в субботу завершила натужной победой командную встречу Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Израиля. После парного матча украинцы горели 1:2, но все же сумели взять свое в одиночных поединках.

Почему было так тяжело?

Изначально единственной проблемной встречей считался парный матч. 43-летний играющий капитан израильтян Йонатан Эрлих – топовый игрок парного разряда, который выиграл более 20 турниров ATP, а также побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Как и ожидалось, встреча получилась равной, решили какие-то мелкие нюансы.

Куда больше поразили одиночные матчи первого игрового дня. Эрлих в начале сделал ход конем и вместо знакомого всем второго номера команды Ишая Олиэля выставил малоизвестного Даниэля Цукермана, которые имеет рейтинг конца восьмой сотни. В матче с этим самым Цукерманом наша первая ракетка Илья Марченко проиграл первые 9 из 10 геймов и только после этого сумел найти ключи к победе. Оказалось, что если играть мягко под левую, то Даниэль не знает что с этим делать. Этой лазейки оказалось достаточно для победы.

Вторым на корт вышел Сергей Стаховский и его матч до боли напомнил первую встречу Сергея в противостоянии с Китайским Тайбэем. Стаховскому явно не хватило настроя на матч, каких-то эмоций. Возможно, поддержка зрителей могла бы и помочь, но не в этот раз. К счастью, в субботу и Марченко, и Стаховский свои одиночные матчи выиграли. Немного удивила замена Цукермана на Олиэля перед финальным матчем, но нам это точно было на руку. Возможно, Эрлих подумал, что Даниэля уже раскусили, во второй раз удивить его игрой уже не удастся.

Что дальше?

А теперь к самому интересному. Во время жеребьевки в марте 2020-го по существующим тогда правилам победитель нашей пары напрямую попадал в квалификационный раунд с последующей возможностью попасть в Финал Кубка Дэвиса. Сейчас же правила изменились, к сожалению, не в нашу пользу. На данный момент напрямую туда попадает только 8 из 12 победителей с лучшим рейтингом. Еще четыре проведут стыки, чтобы отсеять двух неудачников.

На данный момент сыграно только две встречи Первой Мировой группы. Кроме нас победу прогнозировано одержали японцы, они легко разобрались с Пакистаном. Третьей сеяной Японии можно со 100% уверенностью утверждать, что задание выполнено, они уже в квалификации. Все остальные матчевые встречи состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года.

Есть два варианта: оптимистический и приближенный к реальности

Учитывая, что на данный момент мы занимаем 35-е место в рейтинге наций, нас обходят не только все сеяные команды, но еще и четыре несеяных. К слову, Пакистан был одной из них, поэтому результат их противостояния с Японией для нас не имел значения.

Оптимистический вариант заключается в том, что в сентябре должны проиграть четыре сеяных команды из определенных пар. Так как несеяные Словакия, Уругвай и Финляндия выше нас в рейтинге, то ждем побед от Боливии, Беларуси, Норвегии, Ливана, Новой Зеландии, Румынии и Перу (в таблице выделены зеленым цветом). Нам нужны как минимум 4 победы этих команд из 7. Тогда мы окажемся в восьмерке победителей с лучшим рейтингом.

Первая Мировая группа



Хозяева Счет Гости Украина 3:2 Израиль [12] Боливия - Бельгия [1] Аргентина [2] - Беларусь Норвегия - Узбекистан [7] Ливан - Бразилия [8] Нова Зеландия - Южная Корея [9] Румыния - Португалия [10] Перу - Босния и Герцеговина [11] Пакистан 0:4 Япония [3] Уругвай - Нидерланды [4] Словакия - Чили [5] Финляндия - Индия [6]

Реальный вариант заключается в том, что мы попадаем в четверку худших победителей по рейтингу и в ноябре идем в стыки. В таком случае победа над Израилем вообще ничего не дает, кроме, возможно, баллов в рейтинг.

Что касается шансов остальных команд, то оценивать их не зная составов и покрытия вообще не имеет смысла. Из позитива можно отметить, что 6 из 7 интересующих нас команд будут играть дома. В Кубке Дэвиса это существенно увеличивает шансы даже против записных фаворитов.

Как видим, после победы над Израилем от нас уже ничего не зависит. Ждем сентябрьских матчей и вакцинацию, после которой болельщиков должны вернуть на трибуны, и болеем за нужных несеяных.