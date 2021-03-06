Илья МАРЧЕНКО: «Украина была явным фаворитом, а теперь ничья»

Первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко выиграл вторую встречу в рамках Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

Марченко в двух сетах обыграл Эдана Лешема.

«Уже играл против этого соперника трижды. Абсолютно все три поединка были идентичными. Знал, как с ним играть, а вот он не знал, что делать. Мне удаются с ним матчи».

«На бумаге мы были явными фаворитами, а сейчас ничья. Надеюсь, Стаховский справится в решающем матче», - сказал Марченко.

Теперь счет 2:2, остался последний матч.