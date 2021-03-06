Кубок Дэвиса. Марченко сравнял счет в противостоянии с Израилем

Первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко (№177 ATP) выиграл и вторую одиночную встречу в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.
В четвертом матче серии Марченко уверенно переиграл первого номера израильтян Эдана Лешема (№387 ATP).
В пятницу Марченко одержал волевую победу над Даниэлем Цукерманом.
Кубок Дэвиса
Илья Марченко – Эдан Лешем – 6:3, 6:2
Украина – Израиль – 2:2
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Источник — Sport.ua
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А вот что Серожа отчубечит?
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