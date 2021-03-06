Кубок Дэвиса. Марченко сравнял счет в противостоянии с Израилем

Первый номер сборной Украины дарит нам надежду на общую победу

  • 06.03.2021 15:45
  • 1193 просмотра
  • 1 комментарий
Кубок Дэвиса. Марченко сравнял счет в противостоянии с Израилем
© ФТУ. Илья Марченко

Первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко (№177 ATP) выиграл и вторую одиночную встречу в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В четвертом матче серии Марченко уверенно переиграл первого номера израильтян Эдана Лешема (№387 ATP).

В пятницу Марченко одержал волевую победу над Даниэлем Цукерманом.

Кубок Дэвиса
 Илья Марченко –  Эдан Лешем – 6:3, 6:2

Украина – Израиль – 2:2

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Мы-най
    online
      Мы-най, 06.03.2021 15:51
    +6
    Первый он и есть первый!
    А вот что Серожа отчубечит?
    Ссылка
    Мы-най
    online
      Мы-най, 06.03.2021 15:51
    +6
    Первый он и есть первый!
    А вот что Серожа отчубечит?
    Ссылка
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