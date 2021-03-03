Завацкая и Цуренко сыграют в квалификации крупного турнира в Дубае

Украинки Катарина Завацкая (№124 WTA) и Леся Цуренко (№146) сыграют в квалификации турнире WTA 1000 в Дубае, который пройдет на следующей неделе.
Отметим, что в основной сетке из украинок стартует только Элина Свитолина.
Ранее Цуренко проиграла финал квалификации в Дохе, Завацкая – уступила в первом круге основы в Лионе.
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Источник — Большой теннис Украины
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