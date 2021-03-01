Проиграла финал. Цуренко не сумела пробиться в основу турнира в Дохе

Украинка вела в первом сете 5:2, но не удержала преимущество

  • 01.03.2021 15:54
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  • 1 комментарий
Проиграла финал. Цуренко не сумела пробиться в основу турнира в Дохе
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) проиграла финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.

В борьбе за выход в основу украинка уступила Лауре Зигемунд из Германии (№56 WTA).

Доха. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:7(4), 4:6

Отметим, что Цуренко вела в первой партии 5:2 и позже подавала на сет, но не смогла удержать преимущество.

Таким образом, в основной сетке из украинок выступит лишь Элина Свитолина, которая возглавила посев.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 01.03.2021 17:03
    -1
    Щось Цуренко нічого не може виграти останнім часом, походу як це пенсія
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