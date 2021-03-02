Завацкая проиграла стартовый матч на турнире WTA во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.
В стартовом матче основной сетки украинка проиграла россиянке Маргарите Гаспарян (№131 WTA), которая начинала в квалификации.
Лион. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 4:6, 1:6
В следующем раунде Гаспарян сыграет против четвертой сеяной француженки Кристины Младенович (№124 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№135 WTA).
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Источник — Sport.ua
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