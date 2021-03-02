Завацкая проиграла стартовый матч на турнире WTA во Франции

Украинка уступила россиянке Маргарите Гаспарян

  • 02.03.2021 13:38
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Завацкая проиграла стартовый матч на турнире WTA во Франции
© US Open. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.

В стартовом матче основной сетки украинка проиграла россиянке Маргарите Гаспарян (№131 WTA), которая начинала в квалификации.

Лион. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 4:6, 1:6

В следующем раунде Гаспарян сыграет против четвертой сеяной француженки Кристины Младенович (№124 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№135 WTA). 

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Источник — Sport.ua

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