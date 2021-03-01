Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко опустились на несколько строчек

В первой десятке обошлось без изменений

  • 01.03.2021 10:59
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Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко опустились на несколько строчек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Гоффен

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира категории ATP Tour 250. Отсутствием большинства топовых оппонентов воспользовались менее рейтинговые теннисисты.

В матче за титул в Сингапуре сразились Алексей Попырин и Александр Бублик, которые ранее не выигрывали турниров ATP, победил представитель Австралии. В аргентинской Кордове 19-летний Хуан Мануель Черундоло с первого попадания в основу добыл общую победу, что помогло ему подняться с 335-го на 181-е место. В Монпелье победу праздновал бельгиец Давид Гоффен, он не выигрывал титулов с 2017 года.

В первой десятке изменений нет.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то первые четыре ракетки синхронно потеряли по одному-два места, наиболее добавил Владислав Манафов.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Первая восьмерка в Чемпионской гонке выглядит так. Бублик поднялся на 10-е место, Гоффен – на 12-е.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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