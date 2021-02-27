Илья МАРЧЕНКО: «Победа над Марреем? Есть чем гордиться»

Первая ракетка Украины Илья Марченко вспомнил свою победу над Энди Марреем в финале челленджера в Биелле:

«В Биелле были специфические условия. У меня получилось к ним приспособиться лучше других.

С Энди же я отыграл очень хороший матч, подача сильно помогала. Он, соответственно, не очень. Явно не на том уровне, как в прошлый раз в Австралии.

Для меня это, безусловно, запоминающееся событие в любом случае. Есть чем гордиться».