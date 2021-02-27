Илья МАРЧЕНКО: «Победа над Марреем? Есть чем гордиться»

Украинский теннисист – о победе над экс-первой ракеткой мира

  • 27.02.2021 12:38
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Илья МАРЧЕНКО: «Победа над Марреем? Есть чем гордиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Первая ракетка Украины Илья Марченко вспомнил свою победу над Энди Марреем в финале челленджера в Биелле:

«В Биелле были специфические условия. У меня получилось к ним приспособиться лучше других.

С Энди же я отыграл очень хороший матч, подача сильно помогала. Он, соответственно, не очень. Явно не на том уровне, как в прошлый раз в Австралии.

Для меня это, безусловно, запоминающееся событие в любом случае. Есть чем гордиться».

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Источник — XSport

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