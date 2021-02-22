Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой Украины

ATP выпустила новую редакцию рейтинга, в которой после Открытого чемпионата Австралии есть множество изменений.

В первой десятке оно всего одно, но значимое. Финалист турнира россиянин Даниил Медведев поднялся в топ-3 и теперь сразу три теннисиста будут вести борьбу за вторую позицию. Чемпион Australian Open Новак Джокович продолжает лидировать с комфортным преимуществом и вскоре побьет рекорд Роджера Федерера по количеству недель, проведенных в статусе первой ракетки.

Топ-10 рейтинга ATP

Есть повод порадоваться и за украинских теннисистов. Сергей Стаховский получил очки за прохождения квалификации AO и поднялся на 8 позиций, но это не помогло ему сохранить статус первой ракетки Украины. На это место вышел Илья Марченко, который достойно проявил себя в итальянской Бьелле, выиграв один из челленджеров, а на втором дойдя до четвертьфинала.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Что касается Чемпионской гонки, то первая восьмерка после Australian Open выглядит таким образом.

Чемпионская гонка ATP