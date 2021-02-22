Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой Украины

В топ-10 произошло одно изменение

  • 22.02.2021 12:28
  • 1083 просмотра
  • 3 комментария
Рейтинг ATP. Илья Марченко стал первой ракеткой Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

ATP выпустила новую редакцию рейтинга, в которой после Открытого чемпионата Австралии есть множество изменений.

В первой десятке оно всего одно, но значимое. Финалист турнира россиянин Даниил Медведев поднялся в топ-3 и теперь сразу три теннисиста будут вести борьбу за вторую позицию. Чемпион Australian Open Новак Джокович продолжает лидировать с комфортным преимуществом и вскоре побьет рекорд Роджера Федерера по количеству недель, проведенных в статусе первой ракетки.

Топ-10 рейтинга ATP

Есть повод порадоваться и за украинских теннисистов. Сергей Стаховский получил очки за прохождения квалификации AO и поднялся на 8 позиций, но это не помогло ему сохранить статус первой ракетки Украины. На это место вышел Илья Марченко, который достойно проявил себя в итальянской Бьелле, выиграв один из челленджеров, а на втором дойдя до четвертьфинала.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Что касается Чемпионской гонки, то первая восьмерка после Australian Open выглядит таким образом.

Чемпионская гонка ATP

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 22.02.2021 13:50
    0
    Trasher311987, 22.02.2021 12:35
    Наконец то.
    Как будто он в топ-10 мирового рейтинга вошел. Вот если он до окончания карьеры в топ-100 вернется, можно будет поаплодировать.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.02.2021 12:49
    +2
    Мужской теннис у нас по сравнению с женским на позорно нулевом уровне
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 22.02.2021 12:35
    -1
    Наконец то.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.02.2021 12:49
    +2
    Мужской теннис у нас по сравнению с женским на позорно нулевом уровне
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 22.02.2021 13:50
    0
    Trasher311987, 22.02.2021 12:35
    Наконец то.
    Как будто он в топ-10 мирового рейтинга вошел. Вот если он до окончания карьеры в топ-100 вернется, можно будет поаплодировать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности