Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 21 февраля, состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и четвертый номер посева Даниил Медведев из России. Матч начнется в 10:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Джокович Медведев 1-й круг Шарди (6-3 6-1 6-2) №61 ATP Поспишил (6-2 6-2 6-4) №63 ATP 2-й круг Тиафо (6-3 6-7 7-6 6-3) №64 ATP Карбаллес Баена (6-2 7-5 6-1) №99 ATP 3-й круг Фритц (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2) №31 ATP Краинович (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0) №33 ATP 4-й круг Раонич (7-6 4-6 6-1 6-4) №14 ATP МакДональд (6-4 6-2 6-3) №192 ATP 1/4 финала Зверев (6-7 6-2 6-4 7-6) №7 ATP Рублев (7-5 6-3 6-2) №8 ATP 1/2 финала Карацев (6-3 6-4 6-2) №114 ATP Циципас (6-4 6-2 7-5) №6 ATP

Ранее теннисисты встречались семь раз, Джокович выиграл четыре встречи.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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