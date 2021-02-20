Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 20.02.2021 20:28
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Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Новак Джокович

В воскресенье, 21 февраля, состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и четвертый номер посева Даниил Медведев из России. Матч начнется в 10:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия   Джокович    Медведев
1-й круг  Шарди (6-3 6-1 6-2) №61 ATP   Поспишил (6-2 6-2 6-4) №63 ATP
2-й круг  Тиафо (6-3 6-7 7-6 6-3) №64 ATP   Карбаллес Баена (6-2 7-5 6-1) №99 ATP
3-й круг  Фритц (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2) №31 ATP   Краинович (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0) №33 ATP
4-й круг  Раонич (7-6 4-6 6-1 6-4) №14 ATP  МакДональд (6-4 6-2 6-3) №192 ATP
1/4 финала  Зверев (6-7 6-2 6-4 7-6) №7 ATP  Рублев (7-5 6-3 6-2) №8 ATP
1/2 финала  Карацев (6-3 6-4 6-2) №114 ATP  Циципас (6-4 6-2 7-5) №6 ATP

Ранее теннисисты встречались семь раз, Джокович выиграл четыре встречи. 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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