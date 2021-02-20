Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 21 февраля, состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и четвертый номер посева Даниил Медведев из России. Матч начнется в 10:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Джокович
|Медведев
|1-й круг
|Шарди (6-3 6-1 6-2) №61 ATP
|Поспишил (6-2 6-2 6-4) №63 ATP
|2-й круг
|Тиафо (6-3 6-7 7-6 6-3) №64 ATP
|Карбаллес Баена (6-2 7-5 6-1) №99 ATP
|3-й круг
|Фритц (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2) №31 ATP
|Краинович (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0) №33 ATP
|4-й круг
|Раонич (7-6 4-6 6-1 6-4) №14 ATP
|МакДональд (6-4 6-2 6-3) №192 ATP
|1/4 финала
|Зверев (6-7 6-2 6-4 7-6) №7 ATP
|Рублев (7-5 6-3 6-2) №8 ATP
|1/2 финала
|Карацев (6-3 6-4 6-2) №114 ATP
|Циципас (6-4 6-2 7-5) №6 ATP
Ранее теннисисты встречались семь раз, Джокович выиграл четыре встречи.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.