Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала Australian Open

В воскресенье, 21 февраля, состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся серб Новак Джокович и Даниил Медведев из России. Матч начнется в 10:30 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одному из теннисистов около 978 тысяч американских долларов в дополнение к уже завоеванным $1,17 млн. Джокович очков в рейтинг ATP по временным правилам не заработает, так как в прошлом году брал титул. Медведев может добавить в свой актив 800 очков и стать второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля. Победа россиянина может стать исторической, ведь последним не из Большой четверки в топ-2 был еще Ллейтон Хьюитт в августе 2005-го.
По ходу турнира Новак испытывал серьезные проблемы. Или, возможно, делал вид. В матче третьего круга против американца Тейлора Фритца Джокович, по его словам, надорвал мышцу живота и два сета производил весьма жалкое впечатление. Казалось, что его поход за титулом окончен, но в финальной партии он заиграл совсем иначе и без проблем победил. А до это Новаку навязал серьезную борьбу американец Френсис Тиафо, который также сумел зацепить сет в матче с фаворитом. Но Джокович есть Джокович, все эти проблемы он преодолел, проиграл еще по одному сету на тай-брейках в поздних стадиях и в девятый раз вышел в финал Australian Open. Стоит отметить, что Ноле впервые в карьере затратил для выхода в финал ТБШ более тысячи минут на корте (1005), ранее он все три раза проигрывал матч за титул, если общее время переваливало за 940 минут.
Медведев шел по сетке более уверенно. Пять из шести матчей были выиграны в трех сетах и только с еще одним сербом Филипом Краиновичем было тяжело. Россиянин выиграл два сета, после чего страдал две партии, ругался с тренером и вызывал доктора (потянул ягодицу). Но в пятой партии все закончилось баранкой для серба. В поздних стадиях Медведеву попались высокорейтинговые, но удобные соперники. И Рублев, и Циципас это его клиенты, поэтому победа очень хорошо просматривалась еще до матча. Тем более, что грек в четвертьфинале выдал феерический камбэк с 0:2 по партиям против Надаля. Как сохранить эмоции на следующий матч после такого триумфа не очень понятно, да и физическое состояние Стефаноса вряд ли было идеальным.
|Стадия
|Джокович
|Медведев
|1-й круг
|Шарди (6-3 6-1 6-2) №61 ATP
|Поспишил (6-2 6-2 6-4) №63 ATP
|2-й круг
|Тиафо (6-3 6-7 7-6 6-3) №64 ATP
|Карбаллес Баена (6-2 7-5 6-1) №99 ATP
|3-й круг
|Фритц (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2) №31 ATP
|Краинович (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0) №33 ATP
|4-й круг
|Раонич (7-6 4-6 6-1 6-4) №14 ATP
|МакДональд (6-4 6-2 6-3) №192 ATP
|1/4 финала
|Зверев (6-7 6-2 6-4 7-6) №7 ATP
|Рублев (7-5 6-3 6-2) №8 ATP
|1/2 финала
|Карацев (6-3 6-4 6-2) №114 ATP
|Циципас (6-4 6-2 7-5) №6 ATP
Статистика на турнире
|Джокович
|Медведев
|матчи
|6
|6
|средний рейтинг соперников
|48.5
|66.8
|среднее время матча
|2:47
|2:03
|потрачено секунд на одно очко
|43
|42
|выиграно очков на подаче, %
|71.6
|70.9
|эйсы/гейм
|0.34
|0.33
|двойные ошибки/гейм
|0.07
|0.07
|% первой подачи
|66.7
|62.6
|выиграно очков на первой подаче, %
|78.3
|81.2
|выиграно очков на второй подаче, %
|58.1
|53.7
|выиграно очков на приеме, %
|36.3
|42.3
|реализовано брейкпойнтов, %
|44.4
|58.8
|выходов к сетке/гейм
|0.38
|0.48
|очки, выигранные у сетки, %
|68.6
|62.1
|виннерсы/гейм
|0.96
|1.0
|невынужденные ошибки/гейм
|0.61
|0.67
Встречи между собой
Здесь также очень интересно. Джокович пока что ведет 4:3, но все победы Медведева были добыты в последних четырех очных матчах. На кортах Мельбурна теннисисты встречались один раз: в 2019 году серб победил в четырех сетах и в итоге взял титул. Также не стоит забывать, что россиянин выиграл в последних 12 матчах против теннисистов из топ-10. До невероятного рекорда Федерера еще очень далеко (24), но эта серия все равно впечатляет.
Прогноз
Медведев изначально рассматривался как второй финалист в пару к Джоковичу. Даже потенциальный матч с Надалем в полуфинале вряд ли бы остановил теннисиста из России, набравшего невероятную форму. Все-таки Рафу на харде обыгрывать можно, о чем говорит его статистика побед против топ-10 на этом покрытии в рамках ТБШ (47%). К примеру, у Новака она гораздо выше (74%).
Многие факторы, в том числе и опыт финала US Open-2019, добавляют вистов Даниилу, но Новаку есть чем ответить. Он еще ни разу не проигрывал финалы в Мельбурне, здесь были неоднократно биты такие зубры, как Маррей и Надаль. В прошлом году сербу удалось вернуться с 1:2 по сетам в матче с Домиником Тимом. Также он выигрывает каждые три из четырех матчей, которые затягиваются на пять партий. Медведев до этого турнира проиграл шесть из шести, победа над Краиновичем стала дебютной. Поэтому затягивать с решением главной задачи ему точно не стоит.
Ранее из простых смертных в финалах Шлемов обыграть представителей Большой четверки удавалось лишь Стэну Вавринке (трижды) и Хуану Мартину дель Потро. Остальные 17 соискателей успеха не добились.
В воскресенье Джоковичу предстоит битва за наследие, ему есть что терять. После выступления Надаля в осеннем Париже вряд ли кто-то сможет ему помешать проделать то же самое и в более комфортных условиях весной. Если Новак хочет выиграть больше Шлемов, то отпускать испанца на четыре титула никак нельзя.
Прогноз: победа Джоковича в четырех сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.