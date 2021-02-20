Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала Australian Open

В воскресенье, 21 февраля, состоится мужской финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся серб Новак Джокович и Даниил Медведев из России. Матч начнется в 10:30 по Киеву.

Победа в этой встрече должна принести одному из теннисистов около 978 тысяч американских долларов в дополнение к уже завоеванным $1,17 млн. Джокович очков в рейтинг ATP по временным правилам не заработает, так как в прошлом году брал титул. Медведев может добавить в свой актив 800 очков и стать второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля. Победа россиянина может стать исторической, ведь последним не из Большой четверки в топ-2 был еще Ллейтон Хьюитт в августе 2005-го.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

По ходу турнира Новак испытывал серьезные проблемы. Или, возможно, делал вид. В матче третьего круга против американца Тейлора Фритца Джокович, по его словам, надорвал мышцу живота и два сета производил весьма жалкое впечатление. Казалось, что его поход за титулом окончен, но в финальной партии он заиграл совсем иначе и без проблем победил. А до это Новаку навязал серьезную борьбу американец Френсис Тиафо, который также сумел зацепить сет в матче с фаворитом. Но Джокович есть Джокович, все эти проблемы он преодолел, проиграл еще по одному сету на тай-брейках в поздних стадиях и в девятый раз вышел в финал Australian Open. Стоит отметить, что Ноле впервые в карьере затратил для выхода в финал ТБШ более тысячи минут на корте (1005), ранее он все три раза проигрывал матч за титул, если общее время переваливало за 940 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Медведев шел по сетке более уверенно. Пять из шести матчей были выиграны в трех сетах и только с еще одним сербом Филипом Краиновичем было тяжело. Россиянин выиграл два сета, после чего страдал две партии, ругался с тренером и вызывал доктора (потянул ягодицу). Но в пятой партии все закончилось баранкой для серба. В поздних стадиях Медведеву попались высокорейтинговые, но удобные соперники. И Рублев, и Циципас это его клиенты, поэтому победа очень хорошо просматривалась еще до матча. Тем более, что грек в четвертьфинале выдал феерический камбэк с 0:2 по партиям против Надаля. Как сохранить эмоции на следующий матч после такого триумфа не очень понятно, да и физическое состояние Стефаноса вряд ли было идеальным.

Путь на турнире

Стадия Джокович Медведев 1-й круг Шарди (6-3 6-1 6-2) №61 ATP Поспишил (6-2 6-2 6-4) №63 ATP 2-й круг Тиафо (6-3 6-7 7-6 6-3) №64 ATP Карбаллес Баена (6-2 7-5 6-1) №99 ATP 3-й круг Фритц (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2) №31 ATP Краинович (6-3 6-3 4-6 3-6 6-0) №33 ATP 4-й круг Раонич (7-6 4-6 6-1 6-4) №14 ATP МакДональд (6-4 6-2 6-3) №192 ATP 1/4 финала Зверев (6-7 6-2 6-4 7-6) №7 ATP Рублев (7-5 6-3 6-2) №8 ATP 1/2 финала Карацев (6-3 6-4 6-2) №114 ATP Циципас (6-4 6-2 7-5) №6 ATP

Статистика на турнире

Джокович Медведев матчи 6 6 средний рейтинг соперников 48.5 66.8 среднее время матча 2:47 2:03 потрачено секунд на одно очко 43 42 выиграно очков на подаче, % 71.6 70.9 эйсы/гейм 0.34 0.33 двойные ошибки/гейм 0.07 0.07 % первой подачи 66.7 62.6 выиграно очков на первой подаче, % 78.3 81.2 выиграно очков на второй подаче, % 58.1 53.7 выиграно очков на приеме, % 36.3 42.3 реализовано брейкпойнтов, % 44.4 58.8 выходов к сетке/гейм 0.38 0.48 очки, выигранные у сетки, % 68.6 62.1 виннерсы/гейм 0.96 1.0 невынужденные ошибки/гейм 0.61 0.67

Встречи между собой

Здесь также очень интересно. Джокович пока что ведет 4:3, но все победы Медведева были добыты в последних четырех очных матчах. На кортах Мельбурна теннисисты встречались один раз: в 2019 году серб победил в четырех сетах и в итоге взял титул. Также не стоит забывать, что россиянин выиграл в последних 12 матчах против теннисистов из топ-10. До невероятного рекорда Федерера еще очень далеко (24), но эта серия все равно впечатляет.

Прогноз

Медведев изначально рассматривался как второй финалист в пару к Джоковичу. Даже потенциальный матч с Надалем в полуфинале вряд ли бы остановил теннисиста из России, набравшего невероятную форму. Все-таки Рафу на харде обыгрывать можно, о чем говорит его статистика побед против топ-10 на этом покрытии в рамках ТБШ (47%). К примеру, у Новака она гораздо выше (74%).

Многие факторы, в том числе и опыт финала US Open-2019, добавляют вистов Даниилу, но Новаку есть чем ответить. Он еще ни разу не проигрывал финалы в Мельбурне, здесь были неоднократно биты такие зубры, как Маррей и Надаль. В прошлом году сербу удалось вернуться с 1:2 по сетам в матче с Домиником Тимом. Также он выигрывает каждые три из четырех матчей, которые затягиваются на пять партий. Медведев до этого турнира проиграл шесть из шести, победа над Краиновичем стала дебютной. Поэтому затягивать с решением главной задачи ему точно не стоит.

Ранее из простых смертных в финалах Шлемов обыграть представителей Большой четверки удавалось лишь Стэну Вавринке (трижды) и Хуану Мартину дель Потро. Остальные 17 соискателей успеха не добились.

В воскресенье Джоковичу предстоит битва за наследие, ему есть что терять. После выступления Надаля в осеннем Париже вряд ли кто-то сможет ему помешать проделать то же самое и в более комфортных условиях весной. Если Новак хочет выиграть больше Шлемов, то отпускать испанца на четыре титула никак нельзя.

Прогноз: победа Джоковича в четырех сетах