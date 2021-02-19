Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 20 февраля, состоится женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся американка Дженнифер Брэди и японка Наоми Осака.
Матч начнется в 10:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Брэди
|Осака
|1-й круг
|Большова (6-1 6-3) №102 WTA
|Павлюченкова (6-1 6-2) №39 WTA
|2-й круг
|Бренгл (6-1 6-2) №85 WTA
|Гарсия (6-2 6-3) №43 WTA
|3-й круг
|Юван (6-1 6-3) №104 WTA
|Жабер (6-3 6-2) №30 WTA
|4-й круг
|Векич (6-1 7-5) №33 WTA
|Мугуруса (4-6 6-4 7-5) №14 WTA
|1/4 финала
|Пегула (4-6 6-2 6-1) №61 WTA
|Се Шувэй (6-2 6-2) №71 WTA
|1/2 финала
|Мухова (6-4 3-6 6-4) №27 WTA
|С. Уильямс (6-3 6-4) №11 WTA
Ранее теннисистки играли трижды, японка ведет со счетом 2:1.
Осака трижды побеждала на турнирах Большого Шлема, Брэди – впервые вышла в финал.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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Источник — Sport.ua
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