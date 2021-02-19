Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 19.02.2021 19:55
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Дженнифер Брэди – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 февраля, состоится женский финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся американка Дженнифер Брэди и японка Наоми Осака. 

Матч начнется в 10:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Брэди   Осака
1-й круг  Большова (6-1 6-3) №102 WTA  Павлюченкова (6-1 6-2) №39 WTA
2-й круг  Бренгл (6-1 6-2) №85 WTA  Гарсия (6-2 6-3) №43 WTA
3-й круг  Юван (6-1 6-3) №104 WTA  Жабер (6-3 6-2) №30 WTA
4-й круг  Векич (6-1 7-5) №33 WTA  Мугуруса (4-6 6-4 7-5) №14 WTA
1/4 финала  Пегула (4-6 6-2 6-1) №61 WTA  Се Шувэй (6-2 6-2) №71 WTA
1/2 финала  Мухова (6-4 3-6 6-4) №27 WTA  С. Уильямс (6-3 6-4) №11 WTA

Ранее теннисистки играли трижды, японка ведет со счетом 2:1.

Осака трижды побеждала на турнирах Большого Шлема, Брэди – впервые вышла в финал. 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник — Sport.ua

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