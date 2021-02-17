Каролина Мухова – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.

Во второй встрече игрового дня сыграют Каролина Мухова из Чехии (№27 WTA) и американка Дженнифер Брэди (№24 WTA).

Поединок начнется после матча Наоми Осака – Серена Уильямс. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, в напряженной борьбе победила Мухова.

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