Каролина Мухова – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Австралии по теннису у женщин.
Во второй встрече игрового дня сыграют Каролина Мухова из Чехии (№27 WTA) и американка Дженнифер Брэди (№24 WTA).
Поединок начнется после матча Наоми Осака – Серена Уильямс. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, в напряженной борьбе победила Мухова.
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Источник — Sport.ua
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