Наоми Осака – Серена Уильямс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля третья ракетка мира Наоми Осака проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницей японки будет 23-кратная чемпионка турниров Большого Шлема Серена Уильямс (№11 WTA).
Начало матча в 05:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались три раза, Осака выиграла два матча, в том числе и финал US Open-2018.
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Источник — Sport.ua
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Но очень хотелось бы реванш великой теннисистки.
Но очень хотелось бы реванш великой теннисистки.
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