Биелла. Марченко стартовал с победы

Сегодня Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в итальянской Биелле в трех сетах обыграл местного теннисиста Джулио Дзеппьери. Матч продолжался 2 часа и 23 минуты.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Джулио Дзеппьери – 7:6 (1), 4:6, 6:3
Во втором раунде соперником Марченко будет поляк Камил Майхржак. В воскресенье украинец выиграл первый челленджер в Биелле, обыграв в финале Энди Маррея.
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Источник — Sport.ua
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