Федерер заявился на турнир в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в список участников соревнований категории ATP 500, которые пройдут в Дубае, начиная с 15 марта.
Ранее сообщалось, что 20-кратный победитель турниров Большого Шлема планирует вернуться на корт на турнире в Дохе (ATP 250). Соревнования в Катаре пройдут с 8 по 13 марта.
39-летний Федерер не играл со времен Australian Open-2020, в прошлом году теннисист перенес две операции на колене.
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Источник — Twitter
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