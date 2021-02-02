Федерер назвал турнир, на котором вернется в Тур

Возвращение легенды намечено на март

  • 02.02.2021 09:37
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Федерер назвал турнир, на котором вернется в Тур
© ATP. Роджер Федерер

20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер рассказал, что хочет возобновить свои выступления на турнире в Дохе (ATP 250). Соревнования в Катаре пройдут с 8 по 13 марта. 
 
«Сыграл бы еще на одном турнире после Дохи, если буду физически готов, а если нет - тогда вернусь к тренировкам, буду готовиться к грунту, а после него – к турниру в Галле, Уимблдону и Олимпийским играм», – сказал швейцарец.
 
Для 39-летнего Федерера это будет первый турнир с Australian Open-2020, в прошлом году теннисист перенес две операции на колене.

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Источник — Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

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