Федерер назвал турнир, на котором вернется в Тур

20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер рассказал, что хочет возобновить свои выступления на турнире в Дохе (ATP 250). Соревнования в Катаре пройдут с 8 по 13 марта.
«Сыграл бы еще на одном турнире после Дохи, если буду физически готов, а если нет - тогда вернусь к тренировкам, буду готовиться к грунту, а после него – к турниру в Галле, Уимблдону и Олимпийским играм», – сказал швейцарец.
Для 39-летнего Федерера это будет первый турнир с Australian Open-2020, в прошлом году теннисист перенес две операции на колене.
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Источник — Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
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