Рафаэль НАДАЛЬ: «Горд и счастлив соперничать с Федерером»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свое противостояние с Роджером Федерером:

«Я просто выкладываюсь по полной каждый день. Вот и все. Для меня, конечно, рекорды важны. Я боец. Но я никогда не был одержим идеей о том, являюсь ли я лучшим или нет. Я просто сосредоточен на том, чтобы отдавать всего себя в каждом моменте.

Мы с Роджером выступаем уже очень долго. Мы соперничаем с 2005 года. Я горжусь и счастлив быть частью этого момента в истории нашего вида спорта».