Элина СВИТОЛИНА: «Я старалась бороться, но совершала слишком много ошибок»

Украинская теннисистка покидает Australian Open

  • 15.02.2021 07:40
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  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Я старалась бороться, но совершала слишком много ошибок»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) уступила Джессике Пегуле из США (№61 WTA) и завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинка прокомментировала свое поражение.

«Для меня это не был хороший день, я допускала слишком много ошибок. Тяжело выбрать одну причину, почему так было. Думаю, что это было сочетание разных факторов. Пегула также сыграла довольно хорошо, мне было тяжело найти ритм. Сегодня на корте я не чувствовала себя очень хорошо. Это меня огорчает, потому что до того я играла очень здорово, а сегодня по ощущениям был такой день, когда ничего не складывалось в мою пользу. Я не смогла это перебороть.

Немного были и физические проблемы, но в целом я просто не могла сфокусироваться, не могла справиться с какими-то розыгрышами, делала слишком много ошибок, мне не хватало концентрации. Я уже много лет играю, провела разные матчи, поэтому я знаю, что всегда есть шанс вернуться. Я старалась бороться. Во второй партии я отыгралась с раннего брейка, я всегда готова побороться. Иногда просто не складывается. Это очень расстраивает, потому что до этого я чувствовала себя очень хорошо. И когда случается такой день – это большое разочарование.

У Пегулы свой стиль, она довольно плоско пробивает, чаще всего мячи после ее ударов просто проcкальзывают мимо тебя, как это было сегодня. Я не могла адаптировать свою игру под такие удары.

Пару дней у меня были трудности, я старалась их перебороть. Даже если ты играешь отлично, все равно какие-то вещи могут присутствовать... Я старалась оставить их в стороне. Это был такой день, когда я почти что смогла вернуться в матч, старалась найти свою игру и настрой. Но по итогу не всегда случается так, как хочется», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 15.02.2021 07:49
    +2
    Ніжна і тонка душа, що з цим поробиш. Це говорить професіонал з двадцятирічним стажем в тенісі. А що там з запрошеним психологом, де результати його роботи? А по грі - так обидві були нульовими.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 15.02.2021 07:49
    +2
    Ніжна і тонка душа, що з цим поробиш. Це говорить професіонал з двадцятирічним стажем в тенісі. А що там з запрошеним психологом, де результати його роботи? А по грі - так обидві були нульовими.
    Ссылка
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